El agujero negro de la noche catalana: la discoteca de las 50 denuncias, violaciones y 36 detenidos

La discoteca Waka Sabadell hace tiempo que está en el ojo del huracán. Al fin y al cabo, su existencia se resume en más de 50 denuncias, 162 actuaciones policiales y 36 detenciones. Además de tres casos de violación, agresiones racistas por parte de los porteros y una multa de 150.000 euros por tener a menores trabajando. El último capítulo de esta historia tiene a una menor de 16 años como protagonista, ya que fue agredida sexualmente en la discoteca y su vídeo fue difundido posteriormente por las redes sociales. El Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès (Barcelona), donde se ubica el club, ya ha pedido el cierre del club.

Así las cosas, los padres de una menor de 16 años han denunciado que la joven fue agredida sexualmente en la controvertida discoteca Waka Sabadell. La denuncia llega después de que se hayan hecho virales unas imágenes en las que se ve cómo hace una felación a un joven en medio de la pista de baile. Los hechos ocurrieron el viernes pasado. La chica había salido otras veces por la noche, pero era la primera vez que iba a la discoteca, en una sesión en la que se admitían menores.

En declaraciones a TV3, tras viralizarse el vídeo, la madre de la joven explicó que: “Me dijo: ‘Yo no me acuerdo de nada. No sé cómo ha pasado esto. Tú me conoces y sabes cómo soy. Y que yo no lo he hecho. Yo no puedo haber sido esta chica que está aquí, pero soy yo’”. En la denuncia, asegura que no recuerda nada. Y que fue después de pedir un refresco en la barra que se quedó en blanco, como si le hubieran drogado.

Sus amigas, que bailaban alrededor, no se dieron cuenta de lo que estaba pasando hasta que el chico, al que la víctima no conocía de nada, lo detuvo todo al darse cuenta de que les estaban grabando. Entonces las amigas de la joven se la llevaron. De hecho, la menor dice que no se enteró de los hechos hasta que, al día siguiente, una amiga la puso al corriente no sólo de lo ocurrido sino del vídeo que corría por las redes.

Primero pensó que era una broma. Luego vino la culpabilidad, como relata la madre: “Como se sentía tan culpable, queríamos hacerle ver que no estaba ella sola, que había más gente alrededor que habían hecho cosas que estaban mal, que ella era una víctima. Y son los Mossos los que nos han dicho que eso era una agresión sexual, que ella estaba sumisa porque no estaba en plenas facultades”.

Según el conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, los Mossos d’Esquadra están actuando con “rapidez, diligencia y determinación” para esclarecer los hechos del vídeo y encontrar a “los responsables de la grabación, de la difusión del vídeo y determinar las responsabilidades de la discoteca”. “Estamos hablando de una menor. Era una fiesta que autorizaba la presencia de menores y que exigía y obligaba a una serie de responsabilidades por parte del equipamiento”, ha añadido Elena.

Asimismo, ha sostenido que la Conselleria de Interior y la Conselleria de Igualdad y Feminismos están “haciendo acompañamiento a la víctima”, y ha recordado que combatir las violencias machistas es una prioridad de los departamentos y que pondrán todos los medios y recursos que estén a su alcance, en sus palabras. “Cualquier hecho como este no solamente sorprende, sino que también indigna, porque estamos hablando de una vulneración de derechos de una menor”, ha manifestado el conseller.

El Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès (Barcelona) se ha apresurado a pedir otra vez el cierre de la discoteca. En un comunicado este miércoles, el consistorio ha transmitido su apoyo incondicional a la joven y ha invocado a la Generalitat para que ejerza sus competencias para que esta discoteca “deje de ser una actividad tan insegura y problemática, donde se cometen delitos de odio, racistas y sexuales de manera continuada”.

Asimismo, han manifestado “una vez más una absoluta indefensión en relación a este establecimiento ubicado al municipio”, y exhorta a la Subdirección General de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas que si es necesario revise su reglamento para que desde la administración se pueda responder con contundencia en situaciones de la gravedad como las que ocurren en el local, en sus palabras.

“Ahora es un vídeo, una nueva denuncia por agresión sexual y una nueva víctima, más pruebas, de las muchas que desgraciadamente vamos conociendo y que ponen de manifiesto que esta actividad recreativa es un espacio fuera de control donde se permiten atentados contra todas las libertades: la libertad y dignidad de las mujeres y donde hay impunidad hacia el odio contra las minorías, y donde ni siquiera se cumple la normativa en el ámbito laboral”, ha asegurado la alcaldesa, Elisabeth Oliveras. También ha querido mostrar su “rechazo absoluto” a las personas que han sido cómplices de esta agresión mediante su grabación, visualización o envío.