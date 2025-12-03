25 años de cárcel para el hombre que apuñaló 14 veces a una anciana de 96 años en Calella para robarle

El acusado de asesinar a una anciana de 96 años para robarle en Calella (Barcelona) en 2021, cuando se encontraba fugado del Centre Penitenciari de Quatre Camins, ha aceptado 25 años de prisión, según la sentencia de conformidad del procedimiento del jurado de la Audiencia de Barcelona consultada por Europa Press.

El procesado, que ha reconocido la autoría de los hechos, ha sido condenado como autor de un delito de asesinato con alevosía para facilitar la comisión de otros delitos, en concurso medial con un delito de robo con violencia y con la agravante de reincidencia.

Además, se le ha impuesto la medida de libertad vigilada durante 5 años, así como la prohibición de acercarse a menos de 1.000 metros de los hijos y nietos de la fallecida, así como de comunicarse con ellos por cualquier medio una vez cumplida la pena privativa de libertad.

En materia de responsabilidad civil, deberá indemnizar a cada uno de los 2 hijos de la víctima con 200.000 euros, así como a cada uno de los 4 nietos con 100.000 euros por los daños morales causados y tendrá que devolverles los 90 euros que sustrajo a la fallecida.

Los hechos

Los hechos se remontan al 7 de febrero de 2021, cuando el acusado vio que la víctima, que tenía la puerta de casa abierta, observaba a los transeúntes, y se acercó a ella "amedrentándola con un arma blanca" para lograr acceder al interior del domicilio.

Una vez dentro, le propinó una primera cuchillada, le tapó la boca para que no gritara y la sentó en una silla para poder registrar la vivienda, pero al ver que se había levantado le asestó 13 navajazos más.

El procesado la atacó de forma "súbita e inesperada, valiéndose de su mayor fortaleza física y del arma que portaba", de forma que la víctima, de avanzada edad y escasa fuerza física, no pudo defenderse, concluye la sentencia.

Tras acabar con su vida, el acusado consiguió llevarse un teléfono móvil, el reloj de la fallecida, 90 euros y varias joyas, que no han sido recuperadas.