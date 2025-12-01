Aliança Catalana se presentará por primera vez a las elecciones municipales de Barcelona

El último Barómetro político del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), publicado hace una semana, dibujó un ascenso fulgurante de Aliança Catalana (la formación de extrema derecha independentista que ha crecido por su duro discurso contra la inmigración y el islam) que pasaría de los 2 escaños actuales a una horquilla de 19-20 diputados, un salto sin precedentes que la situaría en un empate técnico con Junts, formación que caería de los 35 escaños obtenidos en mayo a las mismas cifras de Aliança.

Ahora, según informa TotBarcelona, la formación confirma que se presentará a las elecciones municipales de Barcelona en mayo de 2027. En declaraciones al medio catalán, Jordi Amela, presidente de Aliança Catalana en Barcelona, asegura que Barcelona "es la plaza más importante" de las municipales de 2027, y por ello han abierto una sede en la Ciudad Condal con dos plantas.

Una encuesta publicada por El Periódico en setiembre de este año confirmaba la entrada del partido de Sílvia Orriols en el Ayuntamiento barcelonés con dos escaños y el 5,4% de los votos totales.

Todavía es una incógnita saber quién será la cabeza de lista de Aliança Catalana en las municipales, aunque Amela confirmó que se daría a conocer el próximo año. No está previsto que el partido haga un proceso de primarias, por lo que será el comité central del partido y el de Barcelona quien tome la decisión.

Actualmente, Aliança Catalana cuenta con 2.500 afiliados en toda Cataluña, y unos 180 son de Barcelona. Es el partido con la cuota de afiliación más cara, 20 euros al mes, aunque lo hacen "para que no se nos cuele nadie".