ERC y Junts, duros contra Illa por la peste porcina: "Ha llegado antes la UME que el presidente"

Barcelona se encuentra en plena alerta por la detección de la Peste Porcina Africana (PPA) en jabalíes cerca de Collserola y Cerdanyola del Vallès. La crisis sanitaria, que ha encendido las alarmas en el sector porcino, ha desatado también una fuerte polémica política. Tanto Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) como Junts han coincidido en criticar que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, no se encuentre en Cataluña mientras se gestiona la emergencia, y ambos grupos han reclamado su comparecencia urgente en el Parlament.

Isaac Albert, secretario de organización y portavoz de ERC, subrayó en rueda de prensa que “ha llegado antes la UME que el president de la Generalitat”, en referencia a la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, que ha desplegado 117 efectivos y 25 vehículos en Cataluña para tareas de contención y control de la fauna salvaje, mientras Illa se encuentra de viaje oficial en México.

Albert reclamó al Govern que ejerza sus responsabilidades y actúe con decisión: “Que se hagan las preguntas y se busquen las respuestas correctas, que haga las propuestas necesarias para solucionarlo. Nosotros ayudaremos. Que no externalice sus responsabilidades. Reclamamos que el president de la Generalitat vuelva ya. Que las reuniones para tratar los temas son importantes, tienen que ser presenciales y en Cataluña”.

El portavoz insistió en que el momento exige unidad y colaboración: “Estamos aquí para escuchar y ayudar en un momento de crisis importante, estamos en plena emergencia, no es el momento ni de criticar ni de poner el dedo en la llaga, sino de estar al lado del sector y escuchando y ayudando al Govern”.

Sobre la posibilidad de una comparecencia urgente de Illa en el Parlament, Albert fue tajante: “La crisis es grave y es necesario que el president de la Generalitat dé explicaciones también en sede parlamentaria”.

Por último, advirtió sobre el impacto económico que podría derivar la crisis sanitaria: se trata de un sector "importante", el cárnico, que sostiene "muchos puestos de trabajo" en Cataluña, y que podría convertir esta crisis de salud animal en un problema económico de mayor alcance.

"No es momento de reproches"

Por su parte, la diputada de Junts Jeannine Abella criticó que Illa haya mantenido su viaje oficial a México tras declararse el brote el pasado viernes, y anunció que su grupo ha solicitado su comparecencia urgente en el Parlament: “Es una cosa que desde Junts no concebimos, creemos que hoy el presidente debería estar aquí gestionando la crisis”. Abella reprochó la contradicción entre la activación de la UME y la permanencia del presidente fuera de Cataluña: "No puede ser que por un lado se hable de crisis sanitaria y se active la UME y que por otro lado estemos en la Feria del Libro de México y no suspendamos un viaje así".

Asimismo, detalló que Junts se ha puesto a disposición del conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, Òscar Ordeig, pese a que hace un mes su grupo presentó una interpelación sobre la gestión de la peste porcina que, según Abella, fue “menospreciada” por el conseller. “Pero no es momento de reproches, la urgencia del momento ha superado aquellas propuestas que presentamos hace un mes y por tanto nos hemos puesto a disposición del conseller”, agregó.

La diputada enfatizó la importancia de transmitir seguridad a los mercados internacionales, dado que el sector porcino catalán es un gran exportador que mueve más de 3.000 millones de euros al año, y subrayó la necesidad de un mensaje de unidad para minimizar las consecuencias económicas.