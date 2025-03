Este es el árbol que solo crece en Cataluña y que los demás españoles no saben de su existencia

Uno de los factores más interesantes de la flora española es la diversidad que presenta en todo su territorio. La posición en el mapa de España, la cual está situada entre dos mares y dos continentes, genera una amplia variedad de ecosistemas causados por todos los climas que se viven en el territorio. La vegetación puede diferenciarse en tres niveles, las cuales son la ibero atlántica, la mediterránea y la macaronésica, las cuales presentan varias particularidades.

¿Cuál es la flora de España?

Por ejemplo, aquellas zonas con más precipitaciones contarán con bosques más frondosos, como puede ser la ibero atlántica, mientras que la mediterránea, en base a los episodios de calor que se viven en los meses veraniegos, hará que los bosques sean esclerófilos y más resistentes a las altas temperaturas. La macaronésica, al estar situada en zonas húmedas, hace que sus plantas presentes hojas reducidas y raíces muy extendidas.

La UCM elabora un mapa de riesgos para la flora por la predación de ganado doméstico y animales silvestres en España UCM Europa Press

¿Qué tipo de vegetación hay en Cataluña?

Las variables son concluyentes, España es un país en el que prima la variedad en todo lo respectivo a la flora. Evidentemente, hay zonas en las que crece un árbol en concreto por diversos factores que hacen que en otros lugares estos no crezcan. Por ejemplo, los almendros estarán en casi todas las zonas de Andalucía, pero no en la zona norte de España. No obstante, sí que existe la posibilidad de que en una Comunidad Autónoma crezca un solo tipo de planta y en una única provincia.

Cataluña destaca por su vegetación, y los árboles que dominan todas sus tierras son los siguientes: la encina, el madroño, el castaño, el roble pubescente o el haya, mientras que algunas menos comunes son estas: el orón, el arce campestre, el arce de Montpellier, el abedul, el roble albar o el enebro. Aparte de todas estas singularidades, España cuenta con otro árbol que tan solo reside en esta comunidad. Es cierto que se le ha visto en algunas zonas del sistema ibérico, como Aragón, pero el mayor número de estos árboles crecen en Cataluña.

Pino negro Flickr

Este es el árbol que solo crece en Cataluña

Se trata del Pinus uncinata, más conocido como pino negro, el cual forma parte de la familia de las pináceas. Se trata de una planta leñosa que tan solo crece en los lugares más elevados, donde su presencia destaca en montañas europeas como los Alpes, los Cárpatos o los Pirineos. Se trata de un árbol que no suele superar los 25 metros de altura y de copa cónica o piramidal, cuyo follaje es muy denso y oscuro. Su tronco suele ser recto, a no ser que se encuentre en zonas de mayor exposición al viento donde crecería torcido. Además, posee una corteza gruesa y es de color gris oscuro.

La piña resultante del pino negro Wikipedia

Las hojas de este pino son acículas de color verde oscuro y tienen un tamaño aproximado de entre tres y ocho centímetros de largo, y normalmente se distribuyen en grupos de dos. Sus flores pueden ser de color amarillentas, las cuales acaparan la gran mayoría de la planta, o también pueden ser piñas de color púrpura, las cuales crecen en la superficie de las ramas. Estas suelen ser de un tamaño de unos seis centímetros y tardan aproximadamente dos años en madurar. Con respecto al fruto que ofrecen estas partes femeninas del árbol, se pueden encontrar unos pequeños piñones alados, los cuales son comestibles y tienen un color parecido al negro.