Un argentino que lleva más de un año viviendo en Barcelona habla sobre el trabajo: "No vengáis sin papeles"

Los últimos datos poblaciones de España han vuelto a marcar un nuevo récord histórico, situándose en los 49.153.849 habitantes en el primer trimestre de este 2025, lo que ha demostrado un crecimiento de 75.865 con respecto al último trimestre del pasado año. Estos datos, los cuales son procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE), también han revelado que este aumento también se ha debido a la influencia de los extranjeros.

Alrededor de 6.947.711 personas que no son originarias de nuestro país forman parte de la población española, lo cual es un factor muy importante por el que estas cifras siguen creciendo a lo largo de los últimos años; ha habido un incremento de 95.363 de estos ciudadanos. Además, los últimos números del mes de mayo también han demostrado que más de 3.000.000 de extranjeros están afiliados a la Seguridad Social; son el 14,1% del total.

Barcelona, uno de los destinos más elegidos por los extranjeros

Por ello, la influencia de estas personas en la sociedad de España es indudable. Lo cierto es que, cada vez, son más personas las que se animan a viajar a nuestro país y mantener esa idea de prolongar su estancia durante un largo periodo de tiempo. El INE también ofreció que nuestro país volvió a marcar otro récord en cuanto a turismo internacional se refiere. Nuestro territorio recibió a más de 94.000.000 de turistas procedentes del extranjero, y la comunidad más demandada fue Cataluña.

Por supuesto, la ciudad más elegida de esa comunidad fue Barcelona, un destino perfecto que mezcla cultura, tradición, historia, gastronomía y clima, entre muchos otros factores; al fin y al cabo, es una ciudad muy polifacética. De hecho, en las redes sociales se pueden ver varios videos que reflejan las experiencias más personales que reflejan cómo es su vida siendo un extranjero que reside en España.

"Hacer amigos aquí es complejo"

Ramiro Barrio, también conocido en redes como @todoporlacorona, es un creador de contenido dedicado a la cobertura de concursos de belleza internacionales, a las reacciones de los desfiles y a la publicación de temas relacionados con la moda y el estilo de vida. Además, en uno de sus últimos 'posts', también ha ofrecido cómo ha sido su experiencia como un argentino "viviendo en Barcelona durante más de un año".

Algo que asegura que es muy complejo es el tema de hacer nuevas amistades. "Hacer amigos aquí es un tema bastante complejo, porque todo el mundo está en su propio mundo", explica mientras añade que también hay gente "de tu mismo país" con las cuales tampoco es sencillo forjar una relación de confianza y amistad.

"No vengas sin papeles, las multas son tremendas"

Encontrar trabajo es otro tema muy delicado, como también puede ser complicado para los extranjeros. Hay personas que se ven en la obligación de trabajar en negro porque, al no tener los papeles en regla, no tienen la posibilidad de acceder a un empleo formal. De hecho, Ramiro avisa a toda su audiencia de que, si viajan a Barcelona, deben hacerlo cumpliendo con todos los procesos legales. "No vengas sin papeles, lo del trabajo en negro aquí no existe. Es súper complicado de conseguir", asegura. Además, revela que nadie tiene el valor de arriesgarse a trabajar sin contrato porque "las multas son tremendas".

Revela que Barcelona tiene muchas oportunidades de trabajo para los camareros o los 'barman', pero "cuando intentas ir un poco más allá..., no sé, si estudiaste una carrera y quieres seguir por ese camino tienes que saber inglés,. Un nivel C como mínimo, porque si no... te quedas fuera", apunta.

"Si quieres practicar catalán o español no vengas a Barcelona, no los escuchas"

En España posee un idioma oficial y cuatro lenguas cooficiales, y esto es algo que le "fascina". Le genera mucha impresión el ir caminando por la calle y "escuchar tantos idiomas al mismo tiempo; ninguno se repite además". De hecho, llega a asegura que ni el catalán ni el castellano se escuchan en ningún momento en Barcelona, por lo que "si vienes a practicar catalán o español, no vengas a España, o al menos no a Barcelona", asegura.

Aparte, también alaba al transporte público, del cual asegura que "es una maravilla". Argumenta que es muy fácil llegar a todas partes y, encima, mediante un precio muy asequible. "No tardas ochenta mil horas ni tampoco pagas una fortuna", destaca. Pensando en si cambia mucho España con respecto a Latinoamérica, opina que "no es lo mismo vivir allí que aquí, pero lo que nunca cambia es tu forma de ser". Aporta que lo que más se echa de menos es "esa cercanía, esa compañía que hay en tu país comparado con aquí, donde cada uno está tan metido en lo suyo que se olvida de los demás".