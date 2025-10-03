Arrestan a un hombre en Sant Joan Despí acusado de acabar con la vida de su hermana en su casa

La provincia de Barcelona vive sumida en la incertidumbre. Un apuñalamiento mortal en el barrio de Bon Pastor y un tiroteo en Mollet del Vallès son solo dos de los sucesos graves que las autoridades tienen aún sobre la mesa, alimentando una creciente sensación de inquietud entre los ciudadanos. Aunque no guardan relación directa, la acumulación de crímenes violentos ha creado un clima de preocupación por la seguridad en toda el área metropolitana.

En este escenario, la localidad de Sant Joan Despí se ha convertido en el epicentro de un nuevo suceso violento. El pasado 2 de octubre, una mujer de unos setenta años fue hallada sin vida en su domicilio, un trágico descubrimiento que pronto derivó en una investigación por homicidio. La vivienda, que compartía con su hermano, se convirtió en la escena de un presunto crimen familiar que ha conmocionado a todo el vecindario.

De hecho, la investigación dio un giro rápido cuando el principal sospechoso fue detenido en la misma casa. Se trata del hermano de la víctima, un hombre de 78 años con quien, al parecer, mantenía una relación muy conflictiva. La principal línea de investigación, se centra en un posible caso de violencia doméstica como detonante de la agresión mortal.

Una convivencia marcada por las disputas constantes

Según las primeras pesquisas, el desenlace no fue un hecho aislado, sino la culminación de un largo historial de desencuentros. Varios vecinos han relatado a los agentes que las peleas entre los dos hermanos eran una constante en el día a día. Al parecer, en las últimas semanas la tensión se había intensificado de forma notable, lo que hace pensar a los investigadores que los problemas de convivencia pudieron haber desembocado en la tragedia.

Asimismo, los agentes de la policía científica continúan trabajando en el domicilio para esclarecer las circunstancias exactas del crimen. Uno de los objetivos prioritarios es confirmar el arma homicida, que se sospecha fue un arma blanca, y recoger todas las pruebas que permitan la reconstrucción de los hechos. La investigación sigue abierta mientras se intenta arrojar luz sobre un presunto fratricidio que ha sacudido los cimientos de esta tranquila localidad barcelonesa.