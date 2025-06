Así es la nueva IA para periodistas de TV3 que ha lanzado la Generalitat

La Secretaría de Políticas Digitales de la Conselleria de Empresa de la Generalitat ha impulsado una herramienta para profesionales de 3Cat basada en modelos de aprendizaje profundo e IA generativa, desarrollada como asistente periodístico para generar descripciones de fotos y mejorar el acceso a la información.

Lo han presentado este jueves la secretaria de Políticas Digitales, Maria Galindo; la presidenta de 3Cat, Rosa Romà, y el director del CIDAI y director científico del Área Digital de Eurecat, Joan Mas, informa la Conselleria de la Presidencia en un comunicado este jueves.

Es uno de los Proyectos de Alto Impacto (Pai) del Centre of Innovation for Data tech and Artifical Intelligence (Cidai) dentro de la Estrategia de Inteligencia Artificial de Cataluña.

Se han usado modelos multimodales de IA generativa capaces de resumir un texto y, a la vez, describir imágenes "con un gran nivel de complejidad y detalle".

Las fuentes de información usadas para la descripción contextual de las imágenes se basan en el cuerpo de la noticia y en la descripción visual de la fotografía, así como en el libro de estilo de 3Cat.

La herramienta permite identificar personas, lugares, objetos, eventos y otros detalles relevantes que puedan ser significativos para mejorar la calidad de las descripciones de los contenidos visuales y, por tanto, la accesibilidad a esta información por parte de los usuarios, especialmente aquellos con limitaciones visuales.

Se trata del segundo Pai del Cidai con 3Cat: el primero, dedicado a testear una solución de resumen automático de noticias, se presentó el año pasado y fue premiado por la asociación representante del sector de la industria digital a escala estatal, Ametic, en la categoría R+D+i on AI Award.