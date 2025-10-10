El Ayuntamiento de extrema izquierda de Girona utiliza un lema genocida y antisemita para sus fiestas mayores

La asociación judía ACAI ha denunciado en su cuenta de X el cartel con el que el Ayuntamiento de Girona y la Comissió de la Copa promocionarán las Festes de Sant Narcís. Un cartel con el que el Consistorio, gobernado por el cupaire Lluc Salellas, quiere mostrar su apoyo a Palestina y que contiene el lema “Des dels 4 rius fins al mar!, acompañado del símbolo de los gazatíes, una sandía, y de un brazo tatuado con los principales símbolos de Girona. Esta frase se considera genocida, antisemita y es uno de los lemas de Hamás e incluso lo era del nazisme.

El teniente de alcalde y concejal de Cultura, Quim Ayats, ha explicado que el con este cartel «Girona se muestra, una vez más, como la ciudad solidaria que es y se sitúa al lado de las causas justas, como la defensa del pueblo palestino».

Diseñado por Natxo Sarvatxo, el cartel adornará los 40.000 vasos que los organizadores de las fiestas piensan vender a lo largo de estas. El autor, además, ha recibido un premio de 200 euros por el diseño.

El cartel no ha gustado a la asociación ACAI, que en su cuenta de X ha recordado que Girona cuenta «con un barrio judío sin judíos porque en 1391 los antepasados del actual alcalde los masacraron y exterminaron hasta que no quedó ni uno». En el mismo mensaje, ACAI ha denunciado que el lema del cartel es «una consigna que llama al exterminio de la mitad de los judíos del mundo, los que viven en Israel».

La entidad ha asegurado que «los judíos vuelven a sentirse amenazados por sus vecinos en pleno s. XXI». Y ha añadido: «Esperamos que la Fiscalía contra los delitos de odio se querelle contra todo el gobierno municipal de Girona».

De esta manera, el Ayuntamiento dirigido por Lluc Salellas (CUP) ha desatado una nueva polémica tras presentar el diseño oficial de los vasos de las Fires de Sant Narcís 2025. En su publicación, el consistorio celebraba que el diseño ganador “reivindica el apoyo de Gerona al pueblo palestino”. Sin embargo, el dibujo incluye la frase “desde el río hasta el mar”, un lema históricamente empleado por Hamás y que implica, en la práctica, la eliminación del Estado de Israel.

El lema, considerado abiertamente genocida por la comunidad judía y por la diplomacia internacional, se ha colado así en la principal fiesta local de la ciudad. Lo que debía ser un anuncio festivo se ha convertido en un escándalo político que ha traspasado las fronteras municipales. En pocas horas, la polémica se ha viralizado y ha reabierto el debate sobre la deriva ideológica de la izquierda.