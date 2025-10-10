Dagoll Dagom, Marcos Morau y Castellers de Vilafranca, premios Nacionales de Cultura 2025

Los Premis Nacionals de Cultura 2025 han reconocido este viernes a la compañía teatral Dagoll Dagom, a la formación musical Tarta Relena, a la artista plástica Mari Chordà, al coreógrafo y director de la compañía de danza La Veronal, Marcos Morau, y a la 'colla castellera' Castellers de Vilafranca (Barcelona). El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta en funciones del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), Margarida Troguet, han entregado los galardones en un acto en el Circ Cric, en Sant Esteve de Palautordera (Barcelona).

En su intervención, Illa ha asegurado que "la cultura con sello catalán es hoy sinónimo de prestigio para conquistar los escenarios y las pantallas de todo el mundo" y cree que el catalán no es ningún impedimento; y defiende la Ley de Derechos Culturales para que la cultura reciba un mínimo del 2% del presupuesto de la Generalitat.

Por su parte, Troguet ha destacado el compromiso de la cultura con la libertad, equidad y dignidad humana y afirma que, con "guerras devastadoras, sufrimiento humano y en medio de la crudeza del genocidio y el malestar, la cultura se mantiene como un refugio de dignidad, espacio de resistencia y lenguaje que une a los pueblos".

Este año el fallo y entrega de los galardones se celebra en el Circ Cric, que fue Premi Nacional de Cultura en 2005, y en el acto también ha estado presente la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández.