La Barcelona de los grandes eventos entra en campaña: Mundial de fútbol femenino, Copa América de Vela y Juegos Olímpicos

Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que Barcelona se construía a golpe de gran evento o de anuncio de gran evento. La sombra de los Juegos Olímpicos de 1992, como también lo fueron las dos exposiciones universales, es alargada. De hecho, la capital catalana incluso dio a luz a un extraño engendro que no tuvo continuidad en el tiempo como fue el Fórum de las Culturas. Después llegó la candidatura, prácticamente fallida a estas alturas, de los Juegos Olímpicos de Invierno. Y la Copa América de 2024. Eso parecía todo. Sin embargo, en una campaña tan reñida como la actual, con tres aspirantes al trono en liza, los grandes eventos han vuelto a la arena política, bien sea en forma de Mundial de fútbol femenino o bien volver a los Juegos Olímpicos, pero los de verano.

El encargado de abrir la caja de pandora esta misma semana fue Xavier Trias, cuando, a una pregunta, respondió “¿por qué no organizar unos nuevos Juegos Olímpicos?”. Hoy, cuando buena parte del resto de candidatos a echado mano del comodín de los grandes eventos, Trias, ha aprovechado para acusar al gobierno municipal de no haber liderado el debate sobre si es necesario organizar o no unos Juegos Olímpicos de invierno que incluyan a Barcelona: “El Ayuntamiento dice: 'Que lo haga la Generalitat'. Yo no discuto si debe hacerse o no, de si el cambio climático o la tía pepa, lo que quiera. Pero el Ayuntamiento debe liderar para favorecer a todos los pueblos de Cataluña”.

A su juicio, el gobierno de Colau y Collboni va “despistado” en la organización de la Copa América de vela de 2024 y cree que es necesario promocionar la ciudad para eventos deportivos internacionales: “Hay que ir con la cartera a captar competiciones. La Copa América no es sólo una competición de ricos en barcos: es altísima tecnología”, ha dicho en un acto en el Centro Municipal Deportivo de la Marbella con entidades y clubes deportivos invitados.

En este contexto, la candidata de Barcelona en Comú en las elecciones municipales 2023, Ada Colau, ha afirmado que quiere organizar el Mundial de fútbol femenino en Barcelona. En una entrevista en 'Mundo Deportivo', la actual alcaldesa ha concretado, además, que pedirá una reunión con el Ministerio de Deportes para proponer acoger el campeonato, previsto para 2031. "Creo que es una gran oportunidad", ha defendido. La alcaldable de Barcelona en Comú, además, sostiene que Barcelona "no tiene por qué ser la única sede", pero sí "podemos ser la principal" ya que "tenemos las infraestructuras y las mejores jugadoras del mundo".

Para Colau, que Barcelona acoja a unos mundiales de fútbol femenino puede servir para “dar un salto cualitativo” a este deporte y que sea considerado “fútbol de primera como el masculino”. Por eso, ha afirmado que, más allá de reunirse con el Ministerio de Deportes, también tiene la intención de encontrarse con todas las entidades de fútbol femenino -tanto de Barcelona como del resto del estado- por “ coordinarse y preparar conjuntamente la candidatura”. Colau también ha dicho que no descartan la organización de otros grandes eventos deportivos pero que esta candidatura les hace "especial ilusión". La candidata de BComú ha dicho que llevan días trabajando en esta propuesta. "Creemos que lo tenemos todo, las mejores infraestructuras y las mejores jugadoras del mundo", ha afirmado.

La candidata de Valents, Eva Parera, también se ha sumado al carro: “Vamos hacia los Juegos Olímpicos de verano del 2036 y, si no llegamos, a los del 2040. Debemos volver a acoger unos, muchas ciudades están repitiendo”. Asegura que este evento deportivo obligará a cuidar de unas infraestructuras que en Barcelona están "descuidadas". "Aspiramos a todo, jugamos a todo, Barcelona debe estar en la 'Champions League', no sólo de Europa sino del mundo, a eso juega

Sobre la propuesta de la candidata de Barcelona en Común, Ada Colau, que Barcelona acoja el mundial de fútbol femenino de 2031, Parera ha sido clara: "La señora Colau ya puede contar con nuestro apoyo". Ahora bien, ha añadido que también le gustaría el mismo apoyo de la hasta ahora alcaldesa para el mundial masculino de 2030. “Ojalá podamos ver las dos finales en el estadio del Barça que estará recién estrenado, será un estadio de cinco estrellas y querríamos que acoger estas finales en la ciudad de Barcelona”, ha dicho Parera.