Nueva víctima por ahogamiento en una playa de Cataluña

Un hombre de 80 años ha muerto este sábado por la mañana ahogado en la playa de Sant Antoni de Calonge (Girona), donde el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha movilizado a dos unidades terrestres y al helicóptero, pero la persona no ha podido ser reanimada.

El 112 ha recibido el aviso a las 11.48, cuando la playa se encontraba bajo vigilancia y con bandera amarilla por presencia de medusas, informa Protecció Civil en un comunicado.

Esta es la 19 víctima mortal en las playas catalanas desde que el 15 de junio comenzó oficialmente la campaña de verano, una cifra que supone 5 víctimas más que en las mismas fechas del pasado verano (14).