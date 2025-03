Así es el barrio de Barcelona donde dormir es imposible: ruido, tráfico y ocio nocturno

Dormir bien en Barcelona no es igual para todos. Aunque la ciudad condal presume de calidad de vida, sus barrios muestran una gran desigualdad cuando cae la noche.

Mientras algunos vecinos gozan del silencio que brinda la periferia, otros barceloneses duermen atrapados entre ruidos, cláxones, luces, botellones y bajos de discoteca.

Un reciente estudio de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) alerta de que la calidad del sueño en Barcelona ha empeorado en los últimos 40 años.

El estudio de la ASPB apunta a varios factores: el ruido constante, el estrés urbano, la exposición a pantallas, los horarios laborales y, sobre todo, el entorno físico en el que se vive. Pero ¿qué zonas de Barcelona son las que duermen peor?

El distrito más ruidoso de Barcelona

Según el informe de la ASPB, el 57% de los barceloneses convive con niveles de ruido nocturno superiores a los recomendados por la OMS.

Esta cifra se dispara en zonas como el Eixample, Ciutat Vella, el litoral de la Vila Olímpica y los alrededores de la avenida Paral·lel.

Son barrios con alta densidad de tráfico y concentración de locales nocturnos, donde los motores, las sirenas, los taxis, el ocio nocturno y el turismo masivo generan un entorno acústico casi permanente.

Las zonas con más tráfico, como la Avenida Diagonal, la Gran Vía, la Ronda del General Mitre o la Avenida de Sarrià, agravan la situación.

Los coches no descansan, y sus conductores tampoco. Barrios como Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts o el Eixample son atravesados cada día por miles de vehículos, lo que repercute directamente en los niveles de ruido nocturno.

Barrios con vida nocturna intensa

El ruido no viene solo de los coches. También de la música, los gritos y el bullicio que arrastra la vida nocturna. Si hay algo que Barcelona no ha perdido, es su fama de ciudad que no duerme.

Barrios como el Raval, el Gòtic, el Born, Poblenou o la Vila Olímpica concentran buena parte de los locales nocturnos y ocio en la ciudad, zonas con una alta densidad de discotecas, bares musicales y terrazas abiertas hasta la madrugada.

Los entornos más afectados, según datos recogidos por el Ayuntamiento y plataformas vecinales, son:

El frente marítimo : vida nocturna intensa, terrazas, afluencia masiva de turistas.

: vida nocturna intensa, terrazas, afluencia masiva de turistas. El Raval y el Gòtic : calles estrechas con eco constante, música y ruido hasta altas horas.

: calles estrechas con eco constante, música y ruido hasta altas horas. Paral·lel y Poble-sec : salas de conciertos, colas, griterío y poca regulación efectiva.

: salas de conciertos, colas, griterío y poca regulación efectiva. Poblenou: uno de los distritos más gentrificados, combina el ocio alternativo con el residencial.

A pesar de los intentos del consistorio por regular las licencias, limitar los horarios y crear zonas de descanso urbano, la saturación acústica en estos barrios sigue siendo elevada. La llegada de turistas, eventos nocturnos y festivales contribuye a que el ruido no dé tregua, ni siquiera entre semana.

[[H3:Los que más coches tienen… también duermen peor]]

Un dato revelador que añade el informe de la ASPB es que los distritos con mayor porcentaje de vehículos por hogar son también los que más sufren contaminación acústica y lumínica.

En Nou Barris y Horta-Guinardó, más del 55% de las familias tiene al menos un coche. Y si a eso le sumamos la falta de zonas verdes o el escaso aislamiento térmico y acústico de los edificios antiguos, el resultado es un descanso muy deficiente.

El uso de persianas, dobles ventanas, tapones o incluso ruido blanco son algunas de las estrategias a las que recurren los vecinos para intentar conciliar el sueño. Pero no siempre es suficiente.

Dormir bien, una cuestión de código postal

El informe de la Agencia de Salud Pública no ofrece un ranking oficial por barrios, pero sí deja clara una conclusión: dormir bien en Barcelona depende en gran parte del distrito donde vivas.

Los que viven en zonas más tranquilas —como Pedralbes, partes de Sarrià o barrios altos de Gràcia— tienen más probabilidades de descansar sin interrupciones. En cambio, quienes habitan junto a ejes principales de tráfico o zonas de ocio nocturno lo tienen cada vez más difícil.

Y en una ciudad que envejece, que acumula jornadas laborales largas, estrés urbano y noches en vela, el descanso se ha convertido en un lujo cada vez más difícil de alcanzar.