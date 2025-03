La segunda noche de disturbios en Salt se salda con seis detenidos

El municipio de Salt, en Girona, vivió ayer por la noche la segunda noche de disturbios consecutiva, liderados por grupos de encapuchados que protestaban por el desahucio de un "ex imán". La concentración, no comunicada, terminó con seis detenidos tras el lanzamiento de objetos contra agentes de los Mossos d’Esquadra.

Las protestas tienen su origen en el desahucio de un imán subsahariano que llevaba cinco años sin pagar el alquiler de su vivienda, que era propiedad de una entidad bancaria. Tras ser desalojado, el imán trató de volver a ocupar la casa de manera ilegal, lo que provocó fuertes enfrentamientos con la policía.

El lunes tuvieron lugar los primeros incidentes, cuando cerca de 200 personas se concentraron frente a la comisaría de los Mossos d’Esquadra lanzando piedras y huevos contra los agentes. Rápidamente intervinieron los antidisturbios para tratar de controlar la situación. La noche siguiente, sin embargo, la violencia se disparó con la presencia de encapuchados que atacaron a los policías, quemaron contenedores y causaron destrozos en el mobiliario urbano. De los seis radicales detenidos, la mitad eran menores de edad.

Esta mañana ha comparecido ante los medios el alcalde de Salt, Jordi Viñas, quien ha tratado de desvincular el desahucio del imán con los disturbios del martes. "Quiero separar una cosa de la otra", ha aclarado Viñas. Según el alcalde, los encapuchados "se aprovecharon" de las protestas para "generar violencia". Además, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a los vecinos y ha criticado que los fondos buitre "no ponen a disposición las viviendas para que las familias puedan verlas", lo que genera "situaciones de extrema vulnerabilidad".

Por contra, el sindicato independiente de los mossos USPAC, ha avisado en un comunicado que los disturbios de estas noches son el "preludio" de lo que vendrá y ha lamentado que las imágenes "son propias de un país tercermundista". El departamento de Interior de la Generalitat ha anunciado el refuerzo de la presencia policial durante esta noche y los siguientes días para evitar que se produzcan situaciones de violencia como las vividas en el municipio durante esta semana. El director de los Serveis Territorials de Interior, Eduard Adrobau, se ha referido a los incidentes como "problemas puntuales de orden público", algo que no ha gustado a los vecinos.

El imán desahuciado, Papa Diawara, ha difundido esta tarde un comunicado en el que pidió el fin de los incidentes. "Si os queréis manifestar, hacedlo de forma pacífica", ha pedido en el escrito. Concretamente, ha solicitado "a los jóvenes" "que no hagan nada", pues según Diawara, se encuentran en un "terreno de entendimiento". "Ya sabemos que este caso nos ha removido a todos, pero debemos gestionar las cosas con paciencia e inteligencia", ha añadido el imán.

También ha hecho declaraciones la hija del líder musulmán, Henda Diawara, que, en la misma línea del alcalde, ha desmarcado a su familia de los disturbios. "El 70% de los que se manifestaron no conocen a mi padre", ha asegurado la hija. Ha explicado que su padre "no quiere salir por vergüenza por todo lo que está ocurriendo", y pidió "pensar con la cabeza, no con la fuerza". Sobre el desahucio, la hija ha aclarado que los servicios sociales no les ayudaron al no estar considerados "una familia vulnerable", y ha explicado que su madre tiene cuatro hijos menores de edad. "Ayer salimos a reivindicarnos para que le dieran un hogar a mis padres porque no pueden estar en la calle con cuatro menores", ha argumentado.

Mientras tanto, el grupo del PP en el Parlament ha pedido la comparecencia de la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, mientras que Vox, además de Parlon, ha exigido también la del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la del director general de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, tras las detenciones en Salt por los disturbios en protesta por el desahucio del imán.

Fernández ha instado a la consellera a contar qué decisiones hará a largo plazo para que Cataluña "no se acabe convirtiendo en un polvorín como lo es hoy Salt". En paralelo, el secretario general de Vox y presidente del partido en Cataluña, Ignacio Garriga, ha anunciado que la formación registró la petición de comparecencia de Illa, Parlon, Trapero y "de todos los responsables de la situación".

Por su lado, la CUP ha defendido a los violentos de Salt: "Tirar piedras a los Mossos y quemar contenedores es algo cultural propio", ha asegurado la diputada de la CUP, Laure Vega.

Además, Vega ha hecho un paralelismo con las Bullangues de 1835, una serie de revueltas que comenzaron en Barcelona tras una corrida de toros fallida. Como respuesta, la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha condenado las palabras de la diputada de la CUP.