Las carpetas abiertas de Collboni como alcalde de Barcelona

Tras ocho años de Ada Colau al frente de Barcelona con los socialistas, Jaume Collboni (PSC), el nuevo primer edil, se encontrará con varias carpetas abiertas sobre la mesa. Y algunas tan importantes como Ciutat Vella o la vivienda, que ayer ya fijó como prioridad.

Urbanismo

La plaza de las Glòries en Barcelona se enfrenta a un nuevo desafío con la finalización del túnel, ya que, aunque los coches quedan ocultos, no han sido eliminados por completo. En el próximo mandato, se espera que se convierta en el parque urbano de la Canòpia, un proyecto de 12 hectáreas que será el más grande de la ciudad después de Montjuïc y Collserola. La culminación de la Via Laietana será otro importante hito en los próximos años. La reforma ya está perfilada entre Uquinaona y Antonio Maura. El proyecto prevé que los coches puedan descender pero no subir por la Via Laietana, permitiendo únicamente el acceso a los residentes. Esta medida ha generado polémica en algunos sectores de la ciudad por las restricciones de tráfico que implica. Sin embargo, el próximo gobierno podría modificar esta regulación y permitir que los coches sigan circulando en ambas direcciones.

Ejes verdes

El debate sobre el modelo de ciudad seguirá centrado en los ejes verdes. El plan de Colau consistía en transformar 21 calles y crear 21 nuevas plazas antes de 2030. También se preveía continuar con la transformación de la avenida Meridiana, que abandonará su imagen de autopista urbana y cicatriz entre barrios. La mejora comenzó en 2019 entre las calles Independència y Mallorca, y en mayo de este año llegará a Josep Estivill. Está previsto que en el verano de 2023 se alcance Felip II, avanzando en dirección a la C-33 hasta convertirse en una vía rápida. La ejecución de la obra en el próximo mandato dependerá de los presupuestos que el gobierno del PSC logre aprobar cada año.

Movilidad

El gobierno de Collboni se enfrentará grandes desafíos en cuanto a movilidad. Las prioridades incluyen presionar al Govern para que finalice el tramo central de la línea 9 del metro y mejorar la red de trenes de Cercanías y completar la prolongación de la L8 del metro entre Plaza de Espanya y Gràcia, pasando por el Eixample. El proyecto más emblemático en transporte para el próximo mandato es la culminación del tranvía en la Diagonal, que el PSC enfrío a lo largo de la campaña. El objetivo es unir todo el tranvía antes de 2027, aunque Collboni ya dijo que no es prioritario hacerlo el próximo mandato. La consolidación de la bicicleta como medio de transporte es otro objetivo importante, igual que aumentar los carriles.

Vivienda

Colau presentó numerosos proyectos, pero uno de los más destacados era la construcción de viviendas sociales. Sin embargo, sobrestimó sus promesas electorales, anunciando la construcción de 8.000 pisos en su primer mandato (2015-2019). El parque de vivienda pública constaba de 7.500 unidades, y se espera que en 2023 la cifra alcance las 12.000 viviendas totales. Ayer Collboni dijo que Barcelona será la primera ciudad en aplicar la ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Ciutat Vella

Tanto las asociaciones de comerciantes como los residentes locales están descontentos con la gestión municipal y presionan para una mejora en el diálogo y la implementación de un plan integral de reactivación económica que no dependa exclusivamente del turismo. El distrito enfrenta desafíos importantes en el próximo mandato, como la reforma de la Rambla y la Copa América. El distrito tiene una alta concentración de alojamientos turísticos y servicios. Aunque algunos comerciantes locales han regresado aprovechando la reducción de los costes del alquiler, también ha crecido la presencia de multinacionales y la proliferación de tiendas de souvenirs. El horario de las terrazas es otra de las polémicas pendientes en plena temporada de verano.

Contaminación

El principal propósito en el distrito del Eixample de Barcelona es reducir la contaminación. A falta de saber que ocurrirá con el modelo «superilla» –Collboni apuesta por los interiores de manzana– o con las quejas de los conductores, habrá que ver también el efecto de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y su impacto en la calidad del aire en el Eixample.