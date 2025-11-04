Casi la mitad de los jóvenes catalanes piensa que hay mejores alternativas a la democracia

Un tercio de los catalanes no tiene la democracia como sistema político predilecto. Así lo revela una encuesta del Instituto Catalán Internacional por la Paz (ICIP) que tiene como objetivo evaluar la percepción de la sociedad catalana sobre la convivencia, la confianza social, la polarización y la seguridad en el territorio.

El estudio, que se ha hecho a partir de 2.763 entrevistas realizadas entre junio y julio, expone cómo cuatro de cada diez jóvenes “expresan dudas o están en desacuerdo” con esta forma de gobernanza. En concreto, este pensamiento se extiende entre la población más joven, en los menores de 35 años, a diferencia de la población mayor de 65 que consideran la democracia como un buen sistema de gobierno.

Sobre esta cuestión, además de haber una brecha generacional, también se muestran distinciones en cuanto al género: un 36% de los hombres considera que la democracia es preferible, mientras que las mujeres la apoyan en un 45%. Con todo, la mayor parte de la población en Cataluña apoya este sistema (64%).

Asimismo, el ICIP apunta que casi un tercio de los jóvenes hombres considera que el feminismo “perjudica las relaciones entre hombres y mujeres”, además de que un 12 de este sector piensa que la violencia de género es “invento del feminismo”. Este grupo, según la encuesta, tiene una opinión más conservadora que las mujeres jóvenes.