Cataluña decreta restricciones de movilidad en nueve comarcas por la dana

La dana mantiene la alerta por lluvia intensa en las Tierras del Ebro, especialmente esta tarde y durante la madrugada, y también puede afectar a puntos del litoral y prelitoral. Protección Civil mantiene el plan Inuncat en fase de alerta, que se extenderá hasta el lunes al mediodía, con restricciones de movilidad, lo que implica la suspensión de clases y no acudir a trabajos presenciales si no es para cubrir servicios esenciales.

La consejera de Interior, Núria Parlon, ha advertido que la dana tiene "una traca final" entre esta medianoche y mañana al mediodía, afectando a nueve comarcas del sur de Cataluña, así como al litoral y prelitoral, lo que "implicará una reducción de movilidad". Hasta ahora, las limitaciones se han centrado en las Tierras del Ebro, específicamente en las comarcas de la Ribera d'Ebre, el Montsià, la Terra Alta y el Baix Ebre. Se suman ahora el Priorat, el Tarragonès, el Baix Camp, el Alt Camp y el Baix Penedès.

Se recomienda a quienes no presten servicios esenciales que trabajen desde casa, y no habrá clases ni actividades universitarias durante este periodo, así como la suspensión de actividades deportivas. Los ciudadanos afectados recibirán información sobre restricciones y no solo recomendaciones a través de mensajes en sus móviles. "Como gobierno, debemos garantizar que la ciudadanía no asuma riesgos", ha declarado la consejera.

Operación retorno

Se prevé que 260.000 vehículos regresen al anillo metropolitano este domingo, según ha informado el director del Servicio Catalán de Tráfico, Ramon Lamiel. Las vías donde pueden surgir más problemas son la AP-7, C-14, C-17, C-16 y C-55, especialmente en el eje Llobregat y Vic-Ripoll. La AP-7 contará con dos carriles adicionales, aunque no se habilitará el que normalmente se coloca al sur entre Vilafranca y Molins de Rei, ya que las condiciones meteorológicas lo desaconsejan, según Tráfico.

Ramon Lamiel también ha señalado que, en coordinación con la dirección general de tráfico, se han establecido rutas alternativas para evitar la zona afectada en Valencia, donde no se podrá circular de lunes a viernes. Los vehículos deberán tomar la AP-2 hasta Zaragoza y descender hacia el sur de la península.

Sin incidentes significativos hasta ahora

Durante la noche, no se han registrado incidencias destacadas debido a la lluvia, según han informado los Bomberos. El sábado se llevaron a cabo una veintena de actuaciones, la mitad de ellas en las comarcas tarraconenses. Aunque no ha habido daños severos, se aconseja no cruzar barrancos y torrentes, que podrían crecer de manera repentina, especialmente en las Tierras del Ebro.

El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha advertido que podrían superarse los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos en el sur del país, y hasta 40 litros por metro cuadrado el lunes en las Tierras del Ebro, el Priorat y el Baix Camp. También se prevén lluvias, aunque menos intensas, en el resto del litoral catalán.

Afectaciones en los trenes

A lo largo del día de hoy, se irá restableciendo el servicio ferroviario en las líneas R14, R15, R16 y R17, que dan servicio a las comarcas de Tarragona y las Tierras del Ebro. Estas líneas habían suspendido su servicio por razones de seguridad o debido a los efectos de las fuertes lluvias.

Renfe ha especificado que la reanudación del servicio estará sujeta a las condiciones meteorológicas, y en cuanto al tren Avant que conecta Tortosa con Barcelona, se están realizando pruebas de la infraestructura con el objetivo de restablecer el servicio esta tarde.

Mensajes de Protección Civil a los móviles

Para prevenir riesgos, Protección Civil envió ayer mensajes de alerta a los móviles de los vecinos del Montsià, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre y el Baix Ebre, en catalán, castellano e inglés. El aviso se recibió a las 13:07. "Extreme las precauciones, evite desplazamientos innecesarios, aléjese de rieras y barrancos", indica el mensaje, que enfatiza que "aunque no llueva, pueden bajar con intensidad". La consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, solicitó el viernes la suspensión de todas las actividades deportivas y de competición previstas en estas comarcas.

Además, el Ayuntamiento de Tarragona ha activado la fase de alerta del Plan de Actuación Municipal por riesgo de inundaciones desde este viernes hasta el domingo, en respuesta a la previsión de precipitaciones del Servicio Meteorológico de Cataluña, y ha suspendido todas las actividades deportivas y de ocio programadas para el fin de semana.