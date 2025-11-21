Una chica inglesa que vive en Barcelona aconseja a los turistas en Cataluña: “No aprendas castellano”

Una creadora de contenido inglesa que vive actualmente Barcelona se ha vuelto viral tras publicar un vídeo en TikTok en el que lanza un mensaje a los turistas que visitan Cataluña: "No aprendas castellano". La joven, llamada Carley Chaplin, asegura que, para conectar mejor con la población local, es preferible aprender frases en catalán.

En el vídeo, que graba Chaplin en pleno paseo marítimo, la tiktoker explica que muchos visitantes llegan a Barcelona convencidos de que deben aprender español para comunicarse, pero ella asegura que un simple "Bon dia", "Gràcies" o "Adéu" marca una gran diferencia a la hora de relacionarse con catalanes.

"Los catalanes lo valoran mucho. No hace falta hablar perfecto, solo demostrar interés", afirma Chaplin en el TikTok, que ya tiene más de 140.000 visualizaciones. La publicación ha provocado un debate entre los usuarios de la red. Mientras unos agradecen el gesto ("Cualquier turista que intenta hablar catalán, aunque sea una frase, nos gana"), otros critican la exclusión del castellano en Cataluña.

La tiktoker asegura que, desde que aprendió algunas frases en catalán, su relación con los vecinos ha cambiado: "Me sonríen más, me atienden diferente. Se nota que lo agradecen".