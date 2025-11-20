Un preso se fuga de una cárcel en Cataluña y se entrega tres días después

El preso que se fugó el pasado lunes 17 de noviembre de la prisión de Quatre Camins, en la Roca del Vallès (Barcelona), aprovechando que tenía una visita programa con otros reclusos, ha regresado de manera voluntaria este jueves al centro penitenciario, según informa el Departamento de Justicia.

El preso se fugó de la cárcel cuando iba a participar junto con otros internos y dos educadoras en una visita programada en Granollers (Barcelona). A la salida del centro penitenciario, el interno dijo que se encontraba mal, y aprovechó ese momento para subirse a una furgoneta que le estaba esperando en el exterior de la prisión y darse a la fuga.

Los Mossos recibieron el aviso de esta fuga poco después de las 9 horas del lunes 17 de noviembre, por lo que activaron un dispositivo policial especial para tratar de localizar y detener al preso huido.

Después de tres días huido, el recluso, que cumple condena hasta el 27 de julio de 2032 por un robo con violencia e intimidación, ha regresado este jueves de forma voluntaria a la prisión.

El Departamento de Justicia subraya que estas visitas programadas para los presos son un recurso de acercamiento social que está previsto en el reglamento y que tienen una tasa de fracaso que no llega al 0,7 %.