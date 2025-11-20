La sorprendente ruta que Ryanair mantendrá desde Girona en 2026

Girona, 17 nov (EFE).- La aerolínea Rynair mantendrá operativa la ruta aérea entre Girona y Sarajevo en 2026 después del éxito obtenido este año, en el que ha contado por el momento con casi 22.000 pasajeros, según han detallado sus responsables durante una visita a Girona de la embajadora de Bosnia y Herzegovina, Vesna Andree.

Andree, acompañada del titular de Economía del cantón de Sarajevo, Zlatko Mijatovic, ha constatado el buen recibimiento que ha tenido esa conexión, que operará con normalidad durante esta temporada de invierno y a lo largo de la de primavera-verano.

Ambas autoridades han visitado la Diputación de Girona y Mijatovic ha recordado que la primera conexión de su ciudad con España fue a través del Aeropuerto de la Costa Brava.

La ocupación de la ruta durante el pasado julio fue especialmente significativa, con 3.087 pasajeros y un factor de carga del 90,7 %.

Diferentes miembros de la Asociación de Turismo del cantón de Sarajevo han presentado el destino y se han reunido con empresarios del sector de Girona. EFE

dar/pll