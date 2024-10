Cid (comunes), a Junts: "No apoyar la regulación de alquileres de temporada es ir en contra de Cataluña"

El portavoz de los comunes en el Parlament, David Cid, ha criticado el "no" de Junts a tramitar la regulación de los alquileres de temporada en el Congreso de los Diputados, que ha obligado a los posconvergentes a mantener esta postura en la Cámara catalana y que ha encontrado en la "inseguridad jurídica" su principal argumento para hacerlo. Según Cid, que ha comparecido en la tribuna del Parlament en el marco de la segunda sesión del Debate de Política General (DPG) que se está celebrando esta semana en Cataluña, "no apoyar la regulación de alquileres de temporada es ir en contra de Cataluña", una incoherencia, en sus palabras, al tratarse de un partido "que se llena la boca de patriotismo". Respecto a la medida anunciada ayer por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que prometió 50.000 viviendas sociales nuevas en los próximos cinco años con una inversión de 4.400 millones de euros, el portavoz ha asegurado que "la música suena bien, pero queremos ver la partitura y las notas". Esta medida, que se enmarca en el pacto de investidura entre los propios comunes y el PSC, es "muy positiva para Cataluña" según Cid, pero el diputado confiesa cierto "escepticismo" sobre su aplicación. "La vivienda es el principal problema de los catalanes", ha añadido, y ha advertido a Illa, esta vez con la ampliación del aeropuerto de El Prat como pretexto, que los comunes rechazan, que "será recordado por como haya ayudado a cambiar la vida de la gente, no por los megaproyectos que quiera hacer". En este sentido, según Cid, Illa quiere "convertir un aeropuerto que ya es de Champions League en el campeón de Europa mientras tenemos unos trenes en segunda regional".