Comienza la instalación de la gran cruz de la Sagrada Familia

La basílica de la Sagrada Familia ha alcanzado hoy un hito histórico con la colocación del primer componente de la cruz que coronará la torre de Jesucristo, su estructura central. Este acto simboliza el arranque de la etapa decisiva para completar esta emblemática torre, la más alta de todo el templo.

La monumental pieza, que constituye el brazo inferior de la futura cruz, tiene unas dimensiones colosales: 7,25 metros de alto y un peso de 24 toneladas. Su instalación es el culmen de un meticuloso proceso que comenzó en julio, cuando la pieza, fraccionada en cuatro grandes paneles, fue izada y depositada en una plataforma de trabajo a 54 metros de altura, sobre la nave central. En ese taller elevado, los operarios han procedido al ensamblaje final, la instalación de los vidrios y otros trabajos de acabado interior, incluido el revestimiento de piedra.

Desde el punto de vista técnico, el brazo inferior es una obra de ingeniería compleja, caracterizada por una geometría de doble curvatura. Su diseño evoluciona de una base cuadrada a una sección octogonal en su parte superior. El revestimiento, concebido para perdurar, combina cerámica blanca esmaltada y vidrio, materiales seleccionados por su alta resistencia a los agentes meteorológicos y por su capacidad para reflejar la luz.

Una vez ensamblada en su totalidad, la cruz se erigirá como un faro visible desde gran parte de la ciudad, con una altura total de 17 metros –equiparable a un edificio de cinco plantas– y una envergadura de 13,5 metros, cerrando una de las etapas más significativas en la construcción de este icono universal.