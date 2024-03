Los comunes votarán "no" a los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona y obligarán a Collboni a someterse a una moción de confianza

Barcelona en Comú ha decidido votar "no" a los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona, mantiendo así su promesa de no validar las cuentas anuales si no se llegaba a un acuerdo para su inclusión en el gobierno municipal. Ante esta situación, el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni (PSC), se ve abocado a someterse a una votación en un pleno que previsiblemente rechazará la propuesta de presupuesto cerrada con ERC.

Los ediles de estas dos fuerzas no suman, con sus 15 ediles, la mayoría necesaria. Así, en la práctica, el posicionamiento de los comunes fuerza a que Collboni deba someterse a una cuestión de confianza para sacar adelante las cuentas, de tal modo que habrá un período de un mes en el que la oposición puede presentar una nueva propuesta de alcalde y, de llegar a la mayoría absoluta, provocar un cambio de gobierno. Si esto no sucede, se aprueba automáticamente la propuesta económica del gobierno municipal.