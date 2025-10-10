La creación de empresas sube un 1% en agosto en Cataluña

La creación de nuevas empresas en Cataluña subió un 1% en agosto en tasa interanual con un total 1.486 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 88, un 35,8% menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de agosto en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de agosto, la creación de empresas en Cataluña encadena cuatro meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 1.486 empresas creadas el pasado mes de agosto se suscribieron algo más de 63,88 millones de euros, lo que supone un 11,46% menos que en el mismo mes de hace un año (63,84 millones de capital desembolsado).

De las 88 empresas que echaron el cierre el pasado mes de agosto en Cataluña, 59 lo hicieron voluntariamente; 17 por fusión con otras sociedades y las otras 12 restantes por otras causas.

País Vasco (+24,07%) La Rioja (+22,22%) y Andalucía (+18,21%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias, Navarra y Murcia con retrocesos de un 39,37%, 35,37% y un 31,19%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, La Rioja (+250%), Asturias (+144,44%) y Castilla - La Mancha (+28,57%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Baleares, Cantabria y Canarias las que menos, con retrocesos de un 41,1%, 40% y un 38,24%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 19,6% en Catalunya en agosto, hasta las 512 empresas; el capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 326,64 millones de euros, cifra un 20,8% superior a la de agosto del año anterior.