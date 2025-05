Bertín Osborne cura la penas con una victoria memorable en 'Tu cara me suena'

Con la cara repleta de maquillaje blanco, Bertín Osborne se puso bajo la piel de Paul Stanley para hacer vibrar al público y jurado de 'Tu cara me suena' gracias a su interpretación del grupo Kiss, consiguiendo su primera victoria en esta duodécima edición del concurso musical de Antena 3, que anoche consiguió otro datazo en cuanto a audiencias, con un 20,4% de share en el horario de prime time y una media de 1.739.000 de espectadores. Con la victoria del empresario español, todo se aprieta en la clasificación general de 'Tu cara me suena'.

Bertín Osborne deja a todos con la boca abierta

La quinta gala de 'Tu cara me suena' ha vuelto a dejar al público sin aliento con una noche de imitaciones memorables, emociones a flor de piel y giros inesperados que demuestran por qué este formato sigue siendo un fenómeno televisivo. En esta ocasión, Bertín Osborne se alzó con la victoria gracias a una impactante transformación en el líder de Kiss, interpretando el icónico 'Rock and Roll All Nite' con una entrega tan inesperada como aplaudida. El público premió su audacia y el cambio de registro, lo que le permitió donar los 3.000 euros del premio a la Fundación Kike Osborne.

No fue el único en deslumbrar: Ana Guerra sorprendió con una versión intimista de 'A fuego lento', metiéndose de lleno en la piel de Rosana. Según Àngel Llàcer, su actuación fue de las más logradas en toda la historia del programa. Por su parte, Yenesi y Martin abrieron la noche con una sensual interpretación de 'Livin' la vida loca', cargada de complicidad, mientras que Esperansa Grasia y Samantha Gilabert sacaron su lado más atrevido para rendir homenaje a Emilia y Tini. Una gala donde la diversidad de estilos y talentos volvió a conquistar el plató.

El espectáculo no se detuvo ahí. Melani, la benjamina del concurso, se transformó en el vocalista de The Rasmus para interpretar 'n the Shadows' y consiguió una calificación casi perfecta gracias a su entrega roquera. Goyo Jiménez apostó por un clásico de Raphael, 'Yo sigo siendo aquél' combinando drama y humor con gran acierto. Manu Baqueiro sorprendió al infiltrarse entre el público para dar vida a Ryan Paris con 'Dolce Vita', dejando claro que es uno de los artistas más camaleónicos de esta edición.

Así queda la clasificación

Mikel Herzog Jr. siguió demostrando versatilidad metiéndose en la piel de Dani Fernández, y Gisela emocionó con una puesta en escena coral en homenaje a Rigoberta Bandini. Con estos movimientos, la clasificación se sacudió: Mikel lidera con 102 puntos, seguido muy de cerca por Melani. Gisela y Ana Guerra se mantienen fuertes, mientras que Bertín asciende posiciones hasta el quinto lugar. Aunque Yenesi, Manu y Goyo cierran la tabla, todo puede cambiar en las próximas galas. Con imitaciones previstas de Camilo Sesto, Madonna y hasta Woody de Toy Story, el show promete seguir elevando el listón en cada entrega.