Desarrollan una nueva terapia CAR-T para pacientes con leucemia linfoblástica aguda más eficiente y segura

Hay pacientes adultos con leucemia linfoblástica aguda de células B, un tipo de cáncer muy agresivo que es característicamente de la edad pediátrica, que no responden a los tratamientos convencionales o que sufren una recaída tras haber recibo terapia y éstos, con la quimioterapia, tienen un mal pronóstico.

En este contexto, las terapias con células CAR-T, que consisten en extraer los linfocitos T del paciente para modificarlos genéticamente en el laboratorio con el fin de que expresen un receptor que les va a permitir reconocer las células tumorales, dirigidas en este caso contra CD19 han demostrado una eficacia sin precedentes en pacientes con tumores malignos de células B, pero el proceso de fabricación de las mismas es largo y se puede prolongar unos 20 o 25 días, lo que para los pacientes de leucemia linfoblástica aguda puede ser demasiado tiempo, puesto que se trata de un tumor muy agresivo, que avanza con rapidez.

Sin embargo, se acaban de presentar en el Congreso de la Sociedad Americana de Hematología los resultados de un ensayo clínico internacional fase 1, en el que ha participado el Vall d'Hebron Institut d'Oncología (VHIO), que "abre la puerta a una nueva era de terapias CAR-T con una producción más rápida y que, por lo tanto, puede llegar a un mayo número de pacientes y que además tiene, como mínimo, la misma eficacia y menos efectos secundarios que las actuales", señala el doctor Pere Barba, jefe clínico de la Unidad de Terapias Avanzadas del Hospital Vall d'Hebron y primer autor del estudio.

La producción marca la diferencia

Al respecto, el investigador explica que han desarrollado "una nueva terapia CAR-T que se fabrica mucho más rápido". Convencionalmente, tras extraer los linfocitos T del paciente, éstos requieren una manipulación en laboratorio para ponerles el receptor y posteriormente se cultivan durante un tiempo prolongado para que crezcan y se expandan antes de infundirlas de nuevo al paciente. Este proceso, además, provoca el cansamiento de las células, su envejecimiento y, por lo tanto, en el momento de infundirlas han perdido mucha eficacia.

La nueva terapia, si bien también está dirigida contra CD19, se produce de forma diferente y ese nuevo mecanismo de fabricación es el que permite acortar el tiempo de producción de la CAR-T y, en consecuencia, mejorar la calidad de estas células. Sobre el proceso, el doctor Barba explica que "lo que hacemos es extraer las células T, modificarlas genéticamente para que se exprese el receptor y las ponemos en un medio con citocinas en el que no se cansan y éstas se expanden directamente en el cuerpo del paciente, lo que les permite ser funcionales en menos tiempo".

"Podemos tener la terapia preparada en unos tres días", asegura el doctor. Y puesto que éstas células T no se estimulan en el laboratorio, sino que se expanden en el organismo, están más adaptadas al cuerpo del paciente, produciendo así menos inflamación y, en consecuencia, menos efectos adversos que las CAR-T convencionales.

Asimismo, el ensayo clínico, en el que se probaron hasta cuatro dosis diferentes de la nueva terapia para comprobar cuál era la mejor, demostró también que la nueva CAR-T es como mínimo igual, sino más, eficaz que las ya existentes. "Observamos una respuesta completa en el 86% de los pacientes", indica Barba, quien pone de relieve que "además en todos ellos no se detectó enfermedad", lo cual es novedoso. "Eso reduce significativamente el riesgo de recaída", constató.

En cualquier caso, este es por ahora un primer paso hacia una nueva terapia CAR-T de rápida producción, de la que van a poder beneficiarse así un mayor número de pacientes, que ha demostrado al menos la misma eficacia y menos efectos secundarios que las convencionales, sin embargo "es necesario aún ensayar con la dosis que consideramos más adecuada en un mayor número de pacientes e, idealmente, comparándola con las terapias ya existentes".

Y si finalmente se confirmara la eficacia y seguridad de esta nueva terapia CAR-T, son numerosos los pacientes que podrían beneficiarse de la misma, puesto que "el mecanismo de producción se puede aplicar a otras enfermedades, como el linfoma", avanza el doctor, quien al respecto comenta que "de hecho, ya se están llevando a cabo ensayos en mieloma múltiple y enfermedades autoinmunes como el lupus".