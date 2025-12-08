Los sanitarios catalanes sufren más de 2.000 casos de violencia al año

El Departamento de Salud ha lanzado recientemente la campaña «Tolerancia Cero contra la violencia a los profesionales sanitarios» para concienciar a la ciudadanía sobre la «necesidad» de respetarlos en el ejercicio de su tarea de servicio público.

Esta iniciativa la impulsan el Observatorio para Situaciones de Violencia en el Ámbito Sanitario de Cataluña (OSVASC), el Servicio Catalán de Salud (CatSalut) y el Instituto Catalán de la Salud (ICS), junto con organizaciones sindicales, entidades públicas y privadas y sociedades científicas. La campaña recuerda que «cualquier forma de violencia –física o verbal– es inadmisible y pone en peligro tanto a los profesionales como a la calidad de la atención sanitaria».

Los comportamientos que se consideran violencia, según la campaña, son: levantar la voz, intimidar e insultar o amenazar a los profesionales, presencialmente o a través de las redes sociales y agredir o causar daños materiales dentro o fuera de los centros sanitarios.

Registro de casos

Paralelamente, el OSVASC quiere consolidar el ‘Registro de casos de violencia a los profesionales de la salud’ para identificar los factores que pueden desencadenar estas situaciones y las circunstancias en las que se producen. El Departamento de Salud estima que durante el 2024 se produjeron más de 2.000 situaciones de violencia -física, verbal o digital, daño en los bienes materiales o intimidaciones- contra profesionales del sistema sanitario de Cataluña. De este modo, la Generalitat prevé obtener, en el primer trimestre de 2026, los primeros datos del nuevo registro de los casos de violencia a los profesionales, que permitirá analizar los incidentes y establecer medidas de prevención y protección.

Actualmente, el registro ya se está implementando en 45 entidades sanitarias, que representan cerca de 400 centros sanitarios y, a partir de enero de 2026, se incorporarán los datos de 8 hospitales y 300 centros de atención primaria del ICS, con la previsión de completar el despliegue del registro y añadiendo los centros privados a lo largo del año que viene.

Futuro proyecto de ley

En paralelo, se está trabajando en un proyecto de ley que incorporará sanciones administrativas de carácter económico para reforzar la protección del personal sanitario y que permitirá dotar al sistema de un mecanismo sancionador para las personas que ejerzan algún tipo de violencia contra estos profesionales. Junto al Departamento de Interior y la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra se ha acordado también, en la tramitación de denuncias, una actuación para situaciones de violencia y el apoyo en la gestión de las situaciones violentas que se producen en los centros y los servicios.

El Observatorio también avanza en la elaboración de protocolos consensuados con los centros de salud de Cataluña para evitar y gestionar las situaciones de violencia y formular propuestas de mejora para reducirlas a partir de la revisión y la «armonización» de los planes de actuación.

Según el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, las agresiones a profesionales sanitarios en España aumentaron un 15% en 2024 respecto al año anterior, con más de 10.000 incidentes registrados en todo el país.