Un grupo de expertos revisa laboratorios de Cataluña para buscar el origen del brote peste porcina

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciado este lunes la creación de un comité de expertos para investigar el origen del brote de peste porcina africana (PPA) detectado hace diez días en Cataluña. Según ha explicado, el foco sigue contenido dentro de un perímetro de seis kilómetros en Collserola, donde se registraron los primeros casos, y no se han detectado nuevos positivos fuera de esta zona.

El comité auditor está formado por seis especialistas en bioseguridad: dos internos del Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) y del Centre de Recerca en Salut Animal (CREsA), y cuatro expertos externos de prestigio internacional. Entre ellos destacan Laura Pérez, del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA), quien ejercerá como coordinadora científica; Gorka Aduriz, del centro vasco Neiker-BRTA; Massimo Palmarini, del Erasmus MC de Rotterdam; y Gonzalo Pascual, del Instituto Carlos III de Madrid. Por parte del IRTA participan la doctora Diana Ramírez, responsable de la Plataforma de Infraestructuras de Producción Animal, y el director del CREsA, Xavier Abad. El comité se reunirá diariamente a partir de este martes y estará coordinado logísticamente por el director del IRTA, Josep Usall.

El objetivo del grupo es definir un plan de auditoría que analice los protocolos, instalaciones, laboratorios y muestras utilizadas en los centros que trabajan con el virus, valorando si existe un riesgo potencial de fuga. Ordeig ha pedido prudencia para "no sacar conclusiones precipitadas" sobre el origen del brote, aunque no se descarta ninguna hipótesis, incluida la posibilidad de que el virus se haya escapado de un laboratorio.

El conseller también ha destacado la colaboración ciudadana durante el fin de semana, con un millar de efectivos movilizados para restringir el acceso a espacios naturales y un comportamiento cívico ejemplar que ha contribuido a contener la enfermedad. Los agentes rurales y la Unidad Militar de Emergencias (UME) continúan con las prospecciones para localizar cerdos y jabalíes muertos, mientras que la unidad aérea vigila los accesos a la zona de riesgo y supervisa posibles intrusiones en Collserola y Montserrat.

La Generalitat ha intensificado además las batidas con cazadores para reducir la sobrepoblación de jabalíes, y se ha aprobado un millón de euros para la retirada de animales. En las granjas incluidas en el radio de 20 kilómetros hay actualmente 61.500 cerdos, de los cuales 35.600 son cerdos de cebo que se irán destinando al circuito comercial de manera gradual y según la normativa vigente, garantizando la seguridad de la carne destinada al consumo nacional.

En el ámbito internacional, Ordeig ha anunciado avances en las negociaciones con distintos países para mantener los mercados abiertos. Corea del Sur ha aceptado la regionalización del foco, permitiendo que las granjas fuera de la zona afectada puedan seguir exportando, mientras que China mantiene restricciones sobre toda la provincia de Barcelona, lo que genera un impacto significativo. La Generalitat trabaja conjuntamente con el Ministerio de Agricultura para negociar la regionalización con Japón y Filipinas, defendiendo la medida por criterios sanitarios y de gestión responsable.

Ordeig ha concluido que esta semana será determinante para recabar más información sobre el brote y su origen. Mientras tanto, la investigación coordinada con los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil continúa, con el objetivo de asegurar que el virus no se propague y de garantizar la trazabilidad y seguridad de la producción porcina catalana.