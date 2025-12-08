El drama del sinhogarismo en Barcelona: repunta un 33%

El sinhogarismo es una realidad tan cruel como evidente en Barcelona. Desde hace años, la cifra de personas durmiendo en las calles aumenta anualmente, y así lo reflejan los datos del ayuntamiento de la capital catalana: 33% más que en 2024.

Según recogió Betevé, el consistorio catalán ha contabilizado hasta 1.784 personas durmiendo en las calles de Barcelona, lo que supone un incremento de 203 respecto a octubre del año pasado. Además, hasta octubre de este año, los servicios sociales detectaron 1.505 personas sin hogar en las calles de la Ciudad Condal, pero en apenas un mes la cifra ha aumentado un 12,84%.

Esta situación se agrava todavía más teniendo en cuenta la salud y atención sanitaria de estas personas que viven en la calle. Arrels Fundació publicó la semana pasada un monográfico al respecto en el que informó que 1 de cada 4 personas no puede tomar los medicamentos recetados, y que un 25% no tiene cobertura dentro del sistema público catalán.

Asentamientos

Barcelona tiene un centenar de asentamientos en la ciudad, y algunos de ellos han derivado en problemas como incendios con heridos. Por su lado, el ejecutivo municipal pide colaboración con el resto de administraciones para hacer frente a esta situación, y ha intervenido ya en algunos asentamientos como el del Parque Joan Miró o el que estaba situado cerca de La Sagrera.

En total, el ayuntamiento ha contabilizado 536 personas sin hogar que pernoctan en asentamientos o locales en ocupación, de los cuales el 17,5% son mujeres y 97 menores de edad. Concretamente, 330 personas duermen en alguno de los 110 asentamientos de Barcelona.

«En solitario»

El consistorio de la capital catalana criticó hace unos meses que Barcelona ha liderado «en solitario» el problema del sinhogarismo. En una entrevista en Betevé, la comisionada de Acción Social del ayuntamiento, Sònia Fuertes, aseguró que «falta un liderazgo de otras administraciones que pueden contribuir a generar un espacio de oportunidades para estas personas». Además, advirtió de las «limitaciones de los servicios sociales y de las políticas locales».

Derivados a Barcelona

El Col·legi de Treball Social de Cataluña denunció la semana pasada en Catalunya Ràdio que varios ayuntamientos del Àrea Metropolitana de Barcelona envían personas sin hogar a la Ciudad Condal. Concretamente, cuando una persona que duerme en la calle o acaba de perder su vivienda acude a los servicios sociales municipales, la solución que reciben es ir a Barcelona. De hecho, «hasta les pagan el billete», denunció la decana del Col·legi Oficial de Treball Social de Barcelona, Laura Morro.

Explicó también que algunos de estos consistorios no tienen recursos para atender a las personas sin hogar, pero que otros no tienen la voluntad política para hacerlo.

Morro no detalló los ayuntamientos que realizan estas prácticas, aunque aseguró que «aquí no hay colores políticos, son todos los partidos que han creado esta red de atención a los más vulnerables». «No podemos enviar a personas sin hogar arriba y abajo con promesas que no existen», añadió la decana, que concretó que «les deja en una situación de alta vulnerabilidad». Según recogió 3CAT, Fuertes reconoció que los servicios sociales de Barcelona han encontrado a personas sin hogar que llegan desde otros municipios metropolitanos. En estos casos, «vemos hasta qué punto el hecho de venir a la ciudad responde a su derecho a la movilidad o al hecho de que no se ha atendido su situación de vulnerabilidad».