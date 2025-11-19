Acceso

Cataluña

Sucesos

Doce dotaciones de los Bombers estabilizan un incendio en una nave en Castellbisbal

El fuego empezó a prender a a las 6.04 horas de la mañana

Los Bomberos de la Generalitat y los de Barcelona han trabajado en el incendio
Doce dotaciones de los Bombers estabilizan un incendio en una nave en Castellbisballarazon
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Barcelona Creada:
Última actualización:

Doce dotaciones de los Bombers han estabilizado un incendio en una nave adosada de la calle Ferralla de Castellbisbal (Barcelona) desde este miércoles a las 6.04 horas.

El fuego ha afectado a un conjunto de unos 400 metros cuadrados de restos plásticos, han informado en un mensaje en 'X'.

Han añadido que la fachada presenta riesgo de colapso y que no constan heridos.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas