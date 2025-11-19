Doce dotaciones de los Bombers estabilizan un incendio en una nave en Castellbisbal

Doce dotaciones de los Bombers han estabilizado un incendio en una nave adosada de la calle Ferralla de Castellbisbal (Barcelona) desde este miércoles a las 6.04 horas.

El fuego ha afectado a un conjunto de unos 400 metros cuadrados de restos plásticos, han informado en un mensaje en 'X'.

Han añadido que la fachada presenta riesgo de colapso y que no constan heridos.