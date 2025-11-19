Sucesos
Doce dotaciones de los Bombers estabilizan un incendio en una nave en Castellbisbal
El fuego empezó a prender a a las 6.04 horas de la mañana
Doce dotaciones de los Bombers han estabilizado un incendio en una nave adosada de la calle Ferralla de Castellbisbal (Barcelona) desde este miércoles a las 6.04 horas.
El fuego ha afectado a un conjunto de unos 400 metros cuadrados de restos plásticos, han informado en un mensaje en 'X'.
Han añadido que la fachada presenta riesgo de colapso y que no constan heridos.
