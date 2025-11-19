Este es el barrio más barato para alquilar un piso en Barcelona: 90m2 por menos de 1.000 al mes

El acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones para los ciudadanos de Barcelona. De hecho, un 20,8% de la población considera esta problemática como la principal inquietud social, tan solo por detrás de la inseguridad (26,5%). Al menos, esta fue una de las conclusiones a las que llegó la Encuesta de Servicios Municipales 2025, encargada el pasado mes de octubre, por el Ayuntamiento de Barcelona.

En este sentido, otro estudio —en este caso, elaborado en septiembre por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)— enumera qué barrios son los más baratos para alquilar una casa en la ciudad condal. El primero en la lista se encuentra en el distrito de Nou Barris: sus alquileres se sitúan por debajo de los 1.000 euros al mes. Concretamente, la media mensual para el arrendatario es de 996€, en el caso de un apartamento de 90 m2.

Porta, el más barato

El barrio en cuestión es Porta que tiene una superficie de 0,84 km² y una población de 24.567 habitantes. En cuanto a su historia, hasta el siglo XIX, era básicamente rural y formaba parte del antiguo asentamiento de Santa Eulàlia de Vilapicina, Con el crecimiento de Sant Andreu de Palomar, se crearon casas de planta baja, talleres y pequeñas industrias.

A mediados del siglo XX, se levantaron bloques de viviendas en la zona para instalar a los inmigrantes que llegaban a Barcelona. Entre los años 1957 y 1966, se llevó a cabo la construcción masiva de gran parte de los edificios que componen el sector sur del barrio. Posteriormente, se estableció el parque de Can Dragó.

En 2001, se inauguró el centro comercial Heron City) —actualmente ‘Som Multiespai’— y en 2005 se completó la apertura de grandes almacenes.

Otros barrios a destacar

Por otro lado, el informe de la OCU también destaca los precios de los alquileres de los siguientes barrios como los más rentables: Sant Andreu de Palomar (1.397 €/mes), Sant Martí de Provencals (1.516 €/mes), Vilapicina i la Torre Llobeta (1.553 €/mes), El Guinardó (1.604 €/mes) y La Font de la Guatlla y Hostafrancs (1.685 y 1.698 €/mes, respectivamente).