Govern y ERC negocian la creación de una oficina de promoción de las selecciones catalanas

Después de que se jugase este martes el partido amistoso entre Cataluña y Palestina, el combinado catalán se ha posicionado en el centro del debate de este miércoles en el Parlament de Cataluña. Así pues, fruto del acuerdo de investidura de Salvador Illa con Esquerra Republicana (ERC), se ha puesto sobre la mesa la creación de una oficina de promoción para las selecciones catalanas. Una medida que pretende dar "máximo reconocimiento" al deporte catalán y que ya se está negociando.

En una comparecencia hace un año, el conseller Berni Álvarez detallaba en el pleno del Parlament que la oficina en cuestión tendría una dotación inicial de 100.000 euros para ponerse en marcha. Desde hace meses, el PSC trabaja conjuntamente con la formación republicana para afianzar esta propuesta. El partido de Oriol Junqueras pretende que la aprobación y puesta en marcha de la oficina se produzca en breve. Un buen punto de partida, entienden desde ERC, a pesar de que el objetivo de los republicanos es que el apoyo institucional en el ámbito federativo permita a las selecciones competir a nivel internacional.

Desde el Departamento, afirman que los presupuestos permitirían tener todos los recursos para desarrollar este nuevo ente, pero no lo sitúan como algo estrictamente necesario. Por otro lago, esta oficina del Govern, según el acuerdo de investidura, debe estar adscrita al Consejo Catalán del Deporte, ya que su labor será promover las selecciones deportivas catalanas ofreciendo "apoyo activo y acompañamiento" a las correspondientes federaciones. Es decir, el fin es trabajar por la oficialidad de las selecciones catalanas, que opten a ello, según la legislación española.