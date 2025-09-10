Dos hombres violan a una menor tutelada durante las fiestas de Olot

Olot está conmocionada tras la denuncia de la violación de una menor tutelada durante las Festes del Tura. Según han informado los Mossos d’Esquadra, el ataque se produjo el pasado sábado 6 de septiembre, alrededor de la una de la madrugada, en las inmediaciones de la zona de ocio del recinto festivo.

La víctima relató que fue abordada por dos hombres de origen marroquí, a los que conocía de vista, y que sufrió una agresión sexual. Tras la denuncia, la policía mostró a la menor imágenes de sospechosos y esta identificó a los presuntos autores.

Un detenido y un sospechoso fugado

Uno de los acusados, un joven de 23 años, fue detenido este martes en su domicilio de Olot. El segundo implicado ya ha sido identificado, pero continúa en búsqueda y captura. Los Mossos mantienen un dispositivo abierto para localizarlo cuanto antes.

La investigación, que sigue bajo secreto, está siendo dirigida por el juzgado de guardia de Olot. El detenido pasará a disposición judicial en las próximas horas.

Víctima especialmente vulnerable

La menor está bajo tutela de la Generalitat y reside en un centro de protección de la infancia. Tras los hechos, ha recibido acompañamiento especializado por parte del personal educativo del centro y el caso ha sido derivado a un servicio Barnahus, orientado a la atención integral de menores víctimas de abusos sexuales.

La Generalitat ha anunciado que se personará como acusación particular en el proceso judicial. Desde el consistorio de Olot, fuentes municipales han mostrado su rechazo a lo sucedido y han trasladado su apoyo a la víctima.

Investigación abierta

Los Mossos d’Esquadra trabajan ahora en la recopilación de pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido. El caso se ha producido en plena celebración de las Festes del Tura, que durante estos días han reunido a miles de personas en la capital de la Garrotxa.