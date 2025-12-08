Empieza la rehabilitación del Castell dels Tres Dragons para albergar el nuevo Museu de Ciències Naturals

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado oficialmente las obras de rehabilitación integral de las fachadas del emblemático Castell dels Tres Dragons, situado en el parque de la Ciutadella. Según ha informado el consistorio este domingo, esta intervención es el paso previo a la transformación del interior del edificio, que se convertirá en la nueva sede del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, un espacio dedicado a la divulgación científica y de acceso público. La actuación, cuyo fin está previsto para el primer trimestre de 2027, no se limitará a las fachadas. El proyecto incluye la restauración del porche de la planta baja, los dos arcos interiores centrales, las cubiertas, los grandes balcones de la primera planta y las escaleras exteriores. Asimismo, se implementarán mejoras significativas en la eficiencia energética del inmueble.

El teniente de alcaldía de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo y responsable del área de Ciencia, Jordi Valls, ha destacado que estas obras “ponen en valor el edificio construido para la exposición de 1888” y que se recupera “para la ciencia y para la divulgación de la ciencia”. El Castell dels Tres Dragons forma parte del conjunto patrimonial de la futura Ciutadella del Coneixement, un distrito del conocimiento que integrará también el Hivernacle, el Centre Martorell d'Exposicions y el Umbracle.

En paralelo a este proyecto, avanza la creación del nuevo polo de investigación en el ámbito del antiguo Mercat del Peix. Esta misma semana se ha concedido la licencia de obras para levantar el edificio del PRBB Ciutadella, dedicado a la medicina de precisión y que será el principal de los tres centros de investigación previstos en la zona.

Con una superficie superior a los 23.000 metros cuadrados y una previsión de entrada en funcionamiento en 2028, el nuevo centro acogerá la totalidad del Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRBB), la mitad del Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), y diversos grupos de investigación del Institut de Nanociència i Nanotecnologia (IN2UB), l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) y el Centre de Regulació Genòmica (CRG).