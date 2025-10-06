Un empresario de la hostelería muestra indignado la multa que le ha impuesto la Generalitat por no usar el catalán

Un empresario de hostelería catalán ha denunciado en redes sociales la inspección que le ha hecho la Generalitat de Cataluña por motivos lingüísticos, para exigirle que todo su personal tenga un nivel ‘adecuado’ de catalán. Y ha mostrado el acta que el gobierno autonómico le ha abierto, informa El Catalán.

Ha lamentado de cómo las redes sociales facilitan este tipo de denuncias, totalmente discriminatorias para los empresarios que deciden usar el castellano.

El departamento de Política Lingüística de la Generalitat ha desarrollado los Planes de Acción Ofercat que incluye el envío de comisarios lingüísticos a los comercios para asegurarse que los dependientes hablen catalán, con la excusa de darles cursos de formación in situ. Según la web de la Generalitat esta acción tiene «el reto de conseguir que los comercios se sientan orgullosos de comunicarse en catalán en tanto que mejora el servicio al cliente y como señal de identidad».

Por su parte, la comisionada para el Uso Social del Catalán del Ayuntamiento de Barcelona, Marta Salicrú, comentó recientemente que «necesitamos cambiar el hábito de pasarnos al castellano".

Salicrú anunció también un endurecimiento de las normas lingüísticas que permiten sancionar por rotular en castellano: «Si un establecimiento no está cumpliendo la normativa lingüística hay un problema administrativo que se debe corregir. Trabajaremos para que todo el mundo tenga claro cual es la normativa en los comercios y que se respete. Una cosa es no respetarla y otra es recibir un trato discriminatorio por expresarte en tulengua. Esto es catalanofobia»