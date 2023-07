Entrevista exclusiva a la alcaldesa de Ripoll, Silvia Orriols (Aliança Catalana): Me escandaliza que haya mujeres que rechacen el feminismo antes que criticar el machismo islamista"

Silvia Orriols (Aliança Catalana) no lleva ni 2 meses en el cargo y la oposición habla con obsesión de una moción de censura.. Votada por el 30 % de los electores, la joven alcaldesa de Ripoll (Girona) está cumpliendo su programa electoral, y una de sus prioridades es ordenar un censo con demasiadas irregularidades del anterior equipo municipal de Junts. Atiende en exclusiva a LA RAZÓN.

- He visto estos días a mujeres que no critican nunca el burka y el hijab y que se limitan a decir que “hasta hace poco España y Europa también oprimía a las mujeres”. ¿Qué opina de esta postura?.

- Pienso que la misoginia islámica avanza por culpa de la cobardía de las instituciones, pero también gracias a la cooperación de una serie de mujeres (algunas mal llamadas “progresistas” o “feministas”) que intentan normalizar y blanquear el islam señalando el pasado de Occidente. La realidad las desmiente, porque hoy las niñas europeas no entran con mantilla en las aulas de primaria pero las niñas musulmanas sí entran con el velo islámico. Es absurdo disculpar los abusos y discriminaciones actuales del islam atacando el pasado de una Europa que a base de luchas y sacrificios, ha sabido reformarse.

- Entiendo que estas personas dejan pasar la represión de la mujeres antes de decir algo negativo de la inmigración.

- Totalmente. Les da pánico la mera posibilidad de ser acusadas de islamofobia. El miedo a ser señaladas, las empuja a normalizar actitudes que nunca consentirían en comunidades ni colectivos europeos. Personalmente me escandalizo cuando veo que atacan con beligerancia a un hombre para comprarle un jersey rosa a su sobrina y que en cambio, no dicen nada ante el padre que impone el velo a sus hijas porque sus cabellos “son fuente de pecado y de provocación”. Algo no cuadra...

- Anunció que su primera decisión será intentar, al menos, la clausura de una de las mezquitas de Ripoll. Para los que dicen que es “solo un lugar de culto”, ¿como justifica esta clausura?

Los centros de culto no contratan a fanáticos para hacer sermones. Quien contrata a fanáticos para hacer sermones y atizar el odio antioccidental es el salafismo y otras corrientes islámicas radicales, que en modo alguno deben tener altavoces en nuestro país. El derecho de culto existe y es necesario garantizarlo, pero nunca, podemos sobreponerlo a la seguridad de los ciudadanos.

- Los familiares de los terroristas del 17 de agosto de 2017, o conocidos suyos, siguen por Ripoll? si es así, ¿que actitud mantienen los vecinos hacia ellos?

- Sí, todavía viven en Ripoll. Nunca han sido increpados por la población ripollesa, los ripolleses somos gente civilizada, pero es evidente que generan desconfianza y animadversión, sobre todo después de que algunos medios rebelaran conversaciones privadas en las que se evidenciaba que en vez de considerarlos terroristas, los consideraban mártires.

- ¿Es consciente de que los grupos de la oposición le van a tumbar todas las mociones posibles? ¿Como lo intentará solucionar?

- Somos conscientes de ello y de hecho estas primeras semanas ya hemos captado la beligerancia con que pretenden combatirnos. Pero nosotros nos mantendremos firmes en nuestros principios y defenderemos nuestro proyecto hasta el fin. Si no se aprueban actuaciones necesarias, estamos convencidos de que el pueblo les va a castigar en las urnas.

- ¿Qué hará cuando haya inspeccionado y ordenado el censo? Entiendo que aplicar la vigente Ley de Extranjería.

- Evidentemente. Es imprescindible si queremos garantizar la convivencia y la cohesión social. Debemos evitar los guetos y la sustitución cultural y demográfica que sufrimos. La ley nos obliga a empadronar a todos, pero al mismo tiempo nos permite derivar los posibles casos de irregularidad al cuerpo policial competente, y es exactamente lo que vamos a hacer.

- ¿Qué puede hacer, qué competencias tiene el Ayuntamiento de Ripoll para controlar la inmigración ilegal?

- Podemos evitar el efecto llamada actual, actuando con contundencia. Si saben que Ripoll no sólo no subvencionará la inmigración ilegal, sino que además la denunciará a los cuerpos policiales, no vendrán, se irán a villas y ciudades en las que gobierne la extrema izquierda.

- ¿Cómo viene a las mujeres jóvenes autóctonas de Ripoll frente a la opresión de la mujer en el islam? ¿Son condescendientes o feminitsas de verdad?

Pienso sinceramente que la mayoría de chicas del país tienen claro que su modelo de referencia no es Irán ni Afganistán, sino Occidente y en consecuencia, se oponen al auge de la misoginia islámica en nuestro país. El feminismo de verdad no mira hacia el otro lado...

- Háblenos de otros puntos importantes. Las ayudas a la gente mayor.

Ripoll es una villa muy envejecida, en Cataluña nunca se han hecho políticas reales para incentivar la natalidad autóctona y garantizar el relevo generacional y ahora todos pagamos las consecuencias. La gente mayor cobra en muchos casos, pensiones escasas y tiene auténticos problemas para pagar el alquiler o la calefacción. Nuestra intención es redirigir los recursos que hasta ahora se dedicaban a fomentar la inmigración, mejorar las condiciones de vida de nuestros abuelos. Hay que compensar a quien ha levantado el país con su esfuerzo no premiar a quien ha venido de fuera a vivir de exigencias y subsidios.

- ¿Qué otros puntos quiere destacar de sus programas de benestar social, igualdad...

- Queremos crear suelo industrial para dotar de oportunidades laborales a nuestros hijos y evitar la fuga de talento, queremos garantizar una comida digna al día (a un precio bajo y a domicilio) para la gente mayor o enferma que lo necesite; queremos fraccionar los impuestos para facilitar su pago y establecer rebajas del IBI en aquellas familias que tengan algún miembro afectado por enfermedades graves, queremos mejorar la limpieza e imagen de la villa y sobre todo, queremos erradicar el incivismo que sufrimos. No somos inaugurar grandes proyectos, sino hacer que el día a día funcione.