Este es el nuevo timo del sobre con dinero en Barcelona: la estafa viral con la venta de un iPhone que ha encendido las rede

Un nuevo timo del sobre en Barcelona se ha hecho viral en redes sociales después de que un joven grabara cómo intentaban engañarle cuando vendía su iPhone a dos supuestos compradores. La grabación, compartida en plataformas como Reddit y X (Twitter), muestra paso a paso la estafa en Barcelona que cada vez afecta a más personas que venden productos tecnológicos de segunda mano.

El modus operandi del timo del sobre

El timo del sobre en Barcelona consiste en una operación aparentemente normal de compraventa, pero con un giro inesperado. El vendedor queda con dos personas para entregarles un iPhone nuevo o un producto de alto valor. Los estafadores enseñan el dinero —normalmente billetes en efectivo— y aparentan transparencia. Sin embargo, antes de entregar el dinero al vendedor, introducen el efectivo en un sobre que sellan delante de él.

El problema llega justo después: mientras el vendedor espera recibir el dinero, los estafadores sustituyen el sobre por otro con una cantidad mucho menor o, directamente, con billetes falsos o papeles. Todo ocurre en cuestión de segundos y con gran habilidad. Una vez cerrado el trato, se niegan a abrir el sobre alegando que ya está sellado y que “no se puede romper”.

El joven que grabó la escena se percató del engaño a tiempo, gracias a que mantuvo la cámara encendida durante toda la transacción. En el vídeo se aprecia cómo el comprador esconde el sobre original detrás de una cartera negra, el momento exacto en el que se produce el cambio.

Indignación en redes y alerta entre los usuarios

Los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar. “They tried to scam the seller making a switch of the envelope containing the money”, señalaba un usuario extranjero al analizar las imágenes del vídeo. Otro añadía: “It’s getting normalized that you should expect to get scammed at every possible opportunity”, lamentando cómo este tipo de estafa en Barcelona se está normalizando entre particulares.

Decenas de internautas han aplaudido la reacción del joven vendedor y han pedido que se difundan las imágenes de los estafadores, del mismo modo que se hace con los carteristas que operan en las zonas turísticas de la ciudad. Algunos incluso señalan que la delincuencia en Barcelona se ha vuelto tan habitual que muchos ciudadanos ya asumen el riesgo de ser víctimas de un timo o robo al realizar cualquier operación.

Aumento de la delincuencia y la falta de seguridad

Este nuevo timo del sobre en Barcelona se suma a la lista de fraudes detectados en los últimos meses en plataformas de compraventa y en zonas como el Eixample o Ciutat Vella. Los Mossos d’Esquadra han advertido en diversas ocasiones de la necesidad de extremar la precaución y no realizar transacciones con desconocidos sin verificar el dinero o la identidad del comprador.

Mientras tanto, muchos ciudadanos critican la falta de seguridad en Barcelona, señalando que las estafas, los hurtos y los engaños en la calle se han convertido en un problema cotidiano. “No es solo un timo, es una muestra más de la impunidad que hay”, escribía un usuario en Reddit, donde el vídeo acumula miles de visualizaciones y comentarios.

El caso ha servido como advertencia para quienes utilizan aplicaciones de compraventa o redes sociales para vender dispositivos caros como un iPhone o una cámara profesional. Los expertos recomiendan realizar los intercambios en lugares públicos, preferiblemente con vigilancia o cámaras de seguridad, y no aceptar sobres sellados sin comprobar el contenido.

El vídeo del joven ha generado una ola de concienciación entre los usuarios, que piden que se comparta para evitar nuevas víctimas. Porque aunque el vendedor se salvó de caer en la trampa, muchos otros no tienen la misma suerte: el timo del sobre en Barcelona sigue repitiéndose a diario.