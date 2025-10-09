Expulsados 265 multirreincidentes extranjeros en Cataluña el primer semestre de 2025, un 48% más

La Policía Nacional ha expulsado a 265 extranjeros multirreincidentes que delinquían en Catalunya durante los primeros seis meses de 2025, una cifra que supone un 48% más respecto al mismo periodo del año anterior, y todos ellos acumulaban unas 6.000 detenciones en total.

Así lo ha explicado este jueves en la celebración del Día de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de Catalunya en Barcelona el delegado del Gobierno en Catalunya , Carlos Prieto, que ha presidido el acto junto con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo.

Además, han asistido el jefe superior de la Policía en Catalunya, Manuel Rodríguez; el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius; el general jefe de Guardia Civil en Catalunya, Pedro Antonio Pizarro de Medina, y el inspector general del Ejército, el teniente general Manuel Busquier.

El acto también ha contado con la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso, y el fiscal jefe de Catalunya, Francisco Bañeres, así como diversas autoridades civiles, judiciales y militares.

En la celebración han tenido lugar diversas actuaciones musicales y se han impuesto condecoraciones, distinciones y homenajes a diversos agentes del cuerpo, así como a aquellos que murieron en acto de servicio este año.

En su discurso, Prieto ha hablado de los movimientos migratorios y de la importancia de, entre todos, "luchar contra los bulos y la desinformación que tanto daño hace", ya que según ha dicho, son sectores vulnerables que hay que proteger, teniendo en cuenta siempre la normativa y las funciones de la Policía Nacional.

En este sentido, ha tachado de "ínfima minoría" los inmigrantes que vienen a delinquir a Catalunya y que hay que, en sus palabras, conseguir que salgan del ámbito delincuencial.

"Que busquen otro chivo expiatorio para sus bulos", ha dicho Prieto en relación a los que se dedican a extender falsedades respecto a la inmigración, un factor que hace reflexionar sobre la democracia, pues a pesar de ser sólida, en sus palabras, es más frágil de lo que parece y requiere de instituciones fuertes.

Prieto también ha cifrado en más de 3.500 agentes que forman parte del cuerpo policial en Catalunya: "Son quienes defienden nuestra convivencia y evitan que nos dividamos de forma interesada, que es lo que pretenden algunas personas o movimientos", ha dicho.

Por otro lado, Manuel Rodríguez ha explicado que la policía judicial ha llevado a cabo 715 investigaciones con resultado positivo, se han desarticulado 37 grupos organizados y 250 integrantes de estos han sido detenidos, mientras que los agentes han arrestado a 66 criminales que estaban en busca y captura.

En cuanto a la trata de seres humanos --explotación sexual y laboral-- el jefe de la policía ha fijado este ámbito como uno de los retos, así como la lucha contra la actividad delictiva de los multirreincidentes, una labor que, para él, es necesaria la colaboración y cooperación con Mossos y Guardia Urbana, a quienes ha agradecido su trabajo.

Además, Rodríguez ha puesto el foco sobre el "peligro real" que siguen representando las organizaciones terroristas para España, por lo que la alerta temprana de los procesos de radicalización es prioritaria y fundamental, según él.

Finalmente, ha señalado que el cuerpo incorporará nuevos sistemas tecnológicos que permitirán entre otras cosas, aumentar la capacidad de inspección fronteriza, y ha dirigido unas palabras a los agentes de la policía científica que contribuyen a resolver hechos delictivos de una forma eficaz.

Por su parte, la secretaria de Estado de Seguridad ha subrayado: "España es un país seguro, uno de los más seguros del mundo. Y Catalunya es segura porque el conjunto de fuerzas y cuerpos de seguridad, junto a las instituciones, han sabido construir entornos de convivencia y respeto".

Además, ha cifrado en casi 1.000 las agentes mujeres dentro del cuerpo, un 26,5% del total de la plantilla, y ha asegurado que desde el Gobierno se seguirá trabajando para que esta cifra sea superior: "No nos vamos a conformar hasta conseguir una igualdad de género real y efectiva en la Policía Nacional".

Por último, ha lamentado el "difícil contexto actual" donde hay graves conflictos que pueden sacudir la estabilidad internacional, por lo que la paz y los valores democráticos no pueden darse por sentados, ha dicho textualmente.