Friguls (Anafric) dice que las precauciones en mataderos se están extremando "al milímetro"

El presidente de la asociación empresarial cárnica Anafric, José Friguls, ha asegurado que las precauciones en los mataderos a raíz de la crisis de la peste porcina africana (PPA) se están extremando "al milímetro", en una entrevista concedida a Europa Press este jueves.

Hasta el momento, se han confirmado 9 casos positivos en jabalíes muertos en el entorno del área de Collserola (Barcelona), aunque se han encontrado una cincuentena de animales fallecidos en la zona afectada, de los cuales la "gran mayoría" son negativos en PPA, según afirmó este miércoles el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig.

"Las precauciones en los mataderos se están extremando al milímetro. Si hay algún positivo en una granja -algo que, hoy por hoy, no ha pasado en absoluto-, hay mecanismos de la más alta seguridad", ha subrayado Friguls, quien ha añadido que los mataderos de la provincia de Barcelona son los más afectados.

Ha recordado que el virus no afecta al consumo humano, por lo que ha hecho hincapié en que la carne de cerdo "se puede consumir con la máxima garantía y el nivel de seguridad es altísimo". "El problema sería que los 20 kilómetros se nos escaparan, aunque lo tenemos controlado. Entonces, claro, el problema subiría", ha aseverado el presidente de Anafric, en alusión al radio establecido en base a la zona donde se han encontrado los casos positivos de PPA.

Regionalización

La Comisión Europea se pronunciará próximamente sobre el alcance de las restricciones a la exportación de carne de cerdo debido al brote de PPA en Cataluña, estableciendo si mantiene o amplía el radio de 20 kilómetros de restricciones que está en vigor.

La situación es distinta en países extracomunitarios, con quienes hay que negociar "país a país" y entre los que destaca China, que acapara el 42% de las exportaciones nacionales de carne de cerdo fuera de la UE. "Una de las cosas que tenemos todos muy clara es que lo que firmamos de la regionalización con China se va a cumplir a rajatabla, porque así nos comprometimos con los chinos y vamos a cumplirlo y lo estamos cumpliendo", ha remarcado Friguls.

En cuanto al resto de países, ha dicho: "El Ministerio ha hecho ya gestiones rápidas. Puedo decir que China se ha abierto [a importar carne de cerdo]. Japón, de momento, quietos. Corea se ha abierto. Todo lo que es Sudamérica todavía lo tenemos cerrado".

Ertes y no despidos

La empresa cárnica Grupo Jorge suspende a 300 trabajadores temporales a partir de este jueves para hacer frente a la situación derivada del brote de la PPA. En respuesta, Friguls ha lamentado que "no lo ha hecho por alegría: la situación, por desgracia, así lo ha llevado". "Nosotros nos estamos planteando, si fuera el caso, algunos ERTE si no hay sacrificios", ha concluido