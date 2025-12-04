El Govern amplía a 1.000 el número de efectivos para sofocar la peste porcina africana en Cataluña

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha asegurado en rueda de prensa que el Govern ha ampliado este miércoles a 1.000 el número de efectivos de trabajo a fin de sofocar la peste porcina africana (PPA), detectada el pasado viernes en Cerdanyola del Vallès, en Barcelona. En concreto, este refuerzo cuenta con la colaboración de 750 agentes de orden público y otros 250 de expertos, según Ordeig, que también ha aclarado que se mantienen nueve casos positivos por el momento, así como que "la gran mayoría" de jabalíes muertos en el radio de infección son negativos.

Ordeig ha subrayado también que Cataluña cuenta desde este jueves con el apoyo de los grupos caninos procedentes de Andorra y la Comunidad de Madrid, a fin de realizar estas acciones sobre el terreno. A tal efecto, el conseller ha explicado que el grupo técnico de fauna cinegética se ha reunido en el día de hoy, —y que este será el encargado de hacer un seguimiento de la enfermedad en la comunidad autónoma— como también lo hará la semana que viene el grupo científico de la PPA.

Comisión Europea

En cuanto a la decisión de la Comisión Europea de ampliar a 91 municipios de Cataluña la zona infectada por peste porcina africana, Ordeig se ha mostrado satisfecho, ya que no afecta a las granjas. Las afectadas continúan siendo de 39, dentro del radio de 20 kilómetros, pero los positivos en ellas se siguen manteniendo en cero, tal y como ha afirmado Ordeig. Estas declaraciones llegan un día después de que el cuerpo de Agents Rurals acabara de peinar ayer el primer radio de seis kilómetros y empezara a revisar así el segundo, de 20 kilómetros.

También, de que expertos de la Unión Europea visitaran la zona y se reunieran con equipos de la dirección general de Ramaderia, de Boscos i el CReSA. Al respecto, Ordeig ha comentado que la evaluación de los técnicos de la Unión Europea es “gratamente positiva” y que "han quedado sorprendidos de la gran movilización de recursos públicos, del trabajo coordinado y la transparencia con la que estamos actuando".