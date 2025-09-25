Gabriel Rufián reconoce lo que hace falta para gestionar la inmigración: "Por qué no decirlo...orden"

El Congreso vivió el pasado martes un debate intenso y bronco en torno a la delegación de competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña. La iniciativa, impulsada en el marco de los acuerdos del PSOE con Junts, se saldó con el voto en contra de Podemos, que justificó su rechazo en que la propuesta respondía a un marco “racista” promovido por la formación de Carles Puigdemont.

Al respecto, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha entrado de lleno en la polémica con unas declaraciones algo ambiguas. Rufián empezó desmarcándose del supuesto racismo “Decir literalmente que los migrantes en Cataluña son los que se llevan las ayudas y que los servicios públicos están colapsados por culpa de los migrantes es de primero de racismo”, afirmó en una entrevista.

Lo cierto, es que nadie del entorno de Junts, ni si quiera del de Vox o Aliança Catalana, afirman explícitamente algo así, sino que sus argumentos contra la inmigración están centrados, principalmente, en la inseguridad.

Sin embargo, Rufián subrayó que la izquierda necesita elaborar un discurso propio sobre inmigración, pero alejado de los marcos de la derecha. “Que la izquierda tenemos que tener un discurso sobre el fenómeno migratorio, sí. No como un peligro o como los culpables de no sé qué, sino que es un reto que requiere de integración, de convivencia y, por qué no decirlo, de orden”, apuntó.

En este sentido, se ve como, en los útlimos meses y gracias al auge de partidos que cuestionan abiertamente la inmigración masiva, se ha movido el marco en el que está la "izquierda" generando que portavoces como Rufián resalten la importancia del orden en esta cuestión.

Por otro lado, acusó a PP, Vox y Junts de promover un “modelo económico depredador” que, a su juicio, dificulta la verdadera integración de las personas migradas: “La mejor manera de integrar a toda esta gente que llega a Cataluña y que es inevitable es no perpetuar un modelo económico depredador que fomenta gente como el PP, Vox y Junts”.

Críticas directas a Podemos

El dirigente republicano reservó buena parte de sus reproches para Podemos, cuya posición fue clave para tumbar la delegación. “A la izquierda encarnada en Podemos le diría que no se tome como una ofensa decir que se equivocaron. ¿Por qué? Porque son competencias para Cataluña, no para Junts. A mí me gusta Junts exactamente lo mismo que a Podemos. Mi modelo de país es exactamente opuesto al de Junts”, señaló.

Rufián insistió en que las competencias habrían recaído en el Govern presidido por Salvador Illa (PSC) en caso de prosperar el traspaso. “Yo supongo que no le están llamando racista a Illa. Además, se podría tumbar este aspecto más racista de Junts en el período de enmiendas”, argumentó. “Ayer tumbaron competencias para una nación, no para un partido”.

El portavoz republicano ligó este debate con el proceso soberanista. “Creo que Cataluña algún día tendrá que ser independiente, luchamos por ello, y eso comporta un camino de asunción de competencias”, concluyó.