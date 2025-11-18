La Generalitat de Cataluña abre la puerta a una nueva prórroga presupuestaria

El Govern de Cataluña ha dejado la puerta abierta a volver a prorrogar los presupuestos catalanes, como ya hizo el año pasado. Así se desprende de las declaraciones de la portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, quien preguntada sobre calendario y sobre la posibilidad de aplazar las cuentas, ha repetido que "no está en disposición de avanzar ningún calendario" y que "cuando llegue el momento, ya valoraremos la posibilidad" de prorrogarlos. De este modo, si se ejecuta la prórroga, sería el segundo año consecutivo que el ejecutivo de Salvador Illa lo hace (actualmente Cataluña sigue con los de 2023) al ser incapaz de cerrar un acuerdo presupuestario con sus socios prioritarios, ERC y los comunes.

De momento, el principal escollo que ha impedido que el Govern haya iniciado las conversaciones con ERC es, a ojos de los republicanos, "la falta de avances en la financiación singular", principal exigencia de la formación de Oriol Junqueras para negociar las cuentas.

