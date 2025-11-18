ERC enfría la euforia del Govern con la financiación singular: "Aún no hay acuerdo"

Para ERC, todo sigue igual que antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes. Así lo ha reconocido Ester Capella, portavoz republicana en el Parlament de Cataluña, quien ha explicado que, aunque ha habido "avances", todavía no hay un pacto entre el Gobierno y ERC para la reforma del sistema de financiación autonómico ni para una financiación singular para Cataluña. A este respecto, Capella ha recordado que el nuevo sistema tendrá que ser "justo y singular", es decir, ha rechazado el "singular generalizable" del que habla el Gobierno de España.

Preguntada por el calendario anticipado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el que la presentación tendrá lugar en febrero del próximo año, Capella ha afirmado lo que lleva afirmando su formación desde hace meses: "No hay ninguna prisa". Para los republicanos, es preferible, pues, lograr un buen pacto aunque implique más tiempo. También ha insistido en que no abrirán "nuevas carpetas" sin cerrar la de la financiación, ya que esta es el eje vertebrador del acuerdo de investidura de Salvador Illa, ha dicho textualmente al ser preguntada por si se abrirán a negociar los presupuestos a partir de febrero de 2026.

De este modo, aunque la aprobación de los presupuestos de Cataluña dependen de los votos que ERC le otorgue al ejecutivo de Illa, la formación republicana reitera que no empezará ninguna negociación hasta que la financiación singular para Cataluña esté más encaminada.