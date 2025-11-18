Dos heridos y seis barracas quemadas en el incendio de un asentamiento en Barcelona

Un incendio ha quemado desde las 7 horas de este martes un asentamiento en la calle Bac de Roda del distrito barcelonés de Sant Martí. Según ha avanzado 'Betevé', 10 dotaciones del cuerpo de los Bombers de Barcelona se han desplazado hasta el lugar de los hechos y el fuego se ha dado por controlado sobre las 8.19 horas.

Fuentes del consistorio explican que han ardido unas 6 barracas y que hay 2 personas heridas leves --siendo una de ellas trasladada en estado menos grave al Hospital Vall d'Hebron y otra dada de alta in situ--. a quinta teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Raquel Gil, ha lamenatdo que faltan recursos y colaboración entre las administraciones ante la problemática del sinhogarismo, tras el incendio que se ha producido este martes por la mañana en un asentamiento de la calle Bac de Roda.

"Estos fenómenos sobrepasan la capacidad de cualquier ciudad. Creemos que es muy importante que el Àrea Metropolitana de Barcelon (AMB), la Diputación y la Generalitat pongan recursos, ayuden a coordinar políticas y a dar respuestas más adecuadas para terminar con problemas que son multifocales y que requieren de una mirada transversal", ha dicho al preguntársele por esta cuestión en una rueda de prensa.

Ha asegurado que en el momento del incendio no había ningún menor de edad y ha recordado que, actualmente, Barcelona cuenta con 64 asentamientos en los que se calcula que viven 300 personas de las 1.600 en total que duermen en las calles de la ciudad.

"Desidia"

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha achacado a la "desidia" del alcalde, Jaume Collboni, el incendio que se ha producido este martes por la mañana en un asentamiento de la calle Bac de Roda, en el distrito de Sant Martí.

"¿Hasta cuándo tanta dejadez? ¿Cuántos avisos más hacen falta?", ha preguntado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, en el que ha señalado que lleva meses alertando de la situación de la situación del asentamiento.

"Cuestión de tiempo"

El líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, ha lamentado el fuego producido este martes por la mañana en un asentamiento de la calle Bac de Roda y ha sostenido que "era cuestión de tiempo que se produjese un incendio con víctimas".

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, ha apuntado a la "inacción" del alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, como principal causa del incidente, y ha sostenido que la presencia de asentamientos afecta a la inseguridad e incivismo en los barrios.