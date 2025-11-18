La Generalitat defiende "ajustes quirúrgicos" en el Código Penal para hacer frente a la multirreincidencia

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha defendido la necesidad de hacer "ajustes quirúrgicos" en el Código Penal para mejorar la eficacia policial ante delincuentes multirreincidentes.

Lo ha dicho este martes durante una interpelación de Vox en el Parlament sobre la realidad delincuencial, en que ha apostado por afinar mejor la reforma que se hizo sobre este ámbito en 2022: "Han de ser probablemente mejoras, sí, pero quirúrgicas, que nos han de permitir mejorar la eficacia policial", ha sostenido.

Según ella, los Mossos d'Esquadra están dando resolución a mucha de la actividad delictiva que se produce en Catalunya: "Esto está produciendo una congestión del ámbito judicial, para la que también se están buscando soluciones", y ha citado el acuerdo para aumentar el número de juzgados en Barcelona para hacer frente a este fenómeno.

Parlon ha lamentado el discurso de Vox en este tema, que utiliza para "generar un clima social de miedo, enfrentamiento y xenofobia, y para decir que el Govern no hace nada", algo que, según ella, los datos desmienten.

En este sentido, ha destacado las cifras de las actuaciones policiales de Mossos, ha dicho que en un año se han incrementado en un 48% las expulsiones, y ha pedido a Vox no frivolizar sobre este tema.

"El sistema funciona, pero no funciona como usted querría, porque no es una T-deportación, es una T-difamación. Lo que usted ha hecho es una T-difamación", ha dicho, en referencia a una campaña presentada este martes por la formación.