La “T-Deportación”: la última propuesta "ante el aumento de la inseguridad" en Cataluña

Vox ha presentado esta mañana una nueva campaña contra "la creciente inseguridad" que aseguran que vive Cataluña. Concretamente, el portavoz de Vox en Cataluña, Joan Garriga, ha anunciado la campaña llamada "T-Deportación", haciendo referencia a la tarjeta catalana de transporte público T-Mobilitat.

Para la campaña, la formación de Garriga ha creado un hipotético billete para el transporte público para "mandar de vuelta a su país a quienes delinquen, a los que vienen a vivir de las ayudas y a los que intentan imponer su religión", aseguró el líder de Vox.

En este sentiod, Garriga ha recordado que, Eugeni Tarjuelo, jefe del Área Regional de Transporte Urbano (ARTU) de Mossos d’Esquadra, dijo que los delincuentes "no usan el transporte público para desplazarse, usan el transporte público para cometer delitos y vivir de ello".

Por su lado, el líder del partido en Barcelona, Gonzalo de Oro, que también ha estado presente en la presentación de la campaña, ha asegurado que espera "concienciar y abrir los ojos a muchas personas" con esta medida.