La Generalitat reduce el plazo de pago a proveedores

La Generalitat de Cataluña y el conjunto de entidades del sector público han reducido el plazo de pago a proveedores en el primer semestre de este año respecto al año 2024 y la media se sitúa en los 27,57 días este junio, por debajo de los 30 días fijados por la normativa y 5,77 días menos que en el mismo periodo del año pasado.

Con estos datos del mes de junio ya son 8 meses consecutivos en los que esta cifra baja de los 30 días, según ha informado la Conselleria de Economía y Finanzas en un comunicado.

En este sentido, la reducción del Periodo Medio de Pago (PMP) se consolida, después de que la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya (IG) tomara varias medidas.

Entre ellas, la obligación de presentar facturas electrónicas, la incorporación de automatismos en la tramitación de facturas y la priorización de pagos según la fecha de vencimiento.

Destacan especialmente los datos del Servei Català de Salut (SCS) y el Institut Català de la Salut (ICS) que en el mes de junio situaron su PMP en los 12,30 y 21,18 días, respectivamente.