Desde hoy está prohibido hacer "rutas de borrachera" en toda la ciudad de Barcelona y durante todas las horas del día

El Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Jaume Collboni, decidió a principio de agosto prohibir totalmente las rutas de alcohol en locales de toda la ciudad y durante las 24 horas del día. Así lo anunció el consistorio argumentando que se busca "garantizar la convivencia ciudadana, el descanso vecinal y la salud pública". Hoy, la medida entra finalmente en vigor.

Concretamente, la prohibición afecta a la promoción, organización y ejecución de las rutas de 'borrachera' que se llevan a cabo en Barcelona, especialmente entre turistas. La medida tendrá una vigencia de cuatro años desde el momento de su aplicación.

Con este nuevo veto, se amplía la prohibición que estaba vigente hasta ahora, que limitaba este tipo de actividades solo en los distritos de Ciutat Vella y del Eixample y durante el horario nocturno, de 19 horas a 7 horas. "Dado que se ha detectado que esta actividad se produce a lo largo del año, y podría producirse a cualquier hora del día, el nuevo decreto establece que la prohibición no sea estacional, sino permanente, y las 24 horas", y han apuntado que se abre un periodo de 20 días de información pública para presentar alegaciones.

El consistorio recuerda que en 2012 la Guardia Urbana impuso en Ciutat Vella donde se originó el fenómeno alentado por la presencia de turistas un total de 58 denuncias relacionadas con la organización de rutas entre locales, incluida la distribución de su publicidad, y el pasado año en el mismo distrito fueron tres. Además, según los datos aportados por la Guardia Urbana y recogidos por el Ayuntamiento, la prohibición de las rutas de alcohol ha contribuido a reducir significativamente el número de rutas detectadas y ha ayudado a prevenirlas, gracias a la detección previa por la oferta a través de redes sociales. El control administrativo y policial ha estado clave para mantener la situación bajo control.

¿Qué son las rutas de borrachera?

En esta forma de negocio, se busca promocionar el consumo de alcohol a través de un recorrido por locales de Barcelona que tienen una oferta de precios fijada. Durante la ruta, se ofrece la consumición de una o varias bebidas, normalmente de baja calidad, y luego se continúa en otro local.

Sin embargo, esta actividad ha generado molestias entre los vecinos, tanto por la inseguridad que generan personas alcoholizadas de ruta por las calles, como por el ruido que provocan.

Daniel Sirera, líder del PP en Barcelona, ha criticado la medida de Collboni: "En lugar de perseguir al que monta una fiesta en un bar con licencia, Collboni debería actuar contra quienes venden alcohol en la calle, trafican con drogas u organizan botellones hasta las 4 de la mañana en plazas y parques".