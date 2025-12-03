La huella de la cocaína: un estudio en Barcelona alerta del daño físico y psicológico permanente

Un estudio liderado por el director de la Unidad Alergo-Rino en el Centro Médico Teknon de Barcelona, Isam Alobid, ha revelado el "alto impacto" psicológico y anatómico de las perforaciones del septum nasal (PSN) producidas por consumo de cocaína.

El trabajo, publicado en 'European Archives ORL', ha analizado el perfil de las lesiones y su impacto psicosocial en 152 pacientes, informa Teknon en un comunicado de este miércoles.

El análisis de los 57 casos relacionados con cocaína (52,6% hombres y 47,4% mujeres) ha revelado que las perforaciones son "significativamente más grandes" que las causadas por otras etiologías, y que los síntomas físicos más comunes y graves son la obstrucción nasal, la rinorrea y la formación de costras.

El estudio destaca que el impacto en la calidad de vida es "desproporcionado": los usuarios de cocaína reportan peores condiciones en ámbitos como la emoción, el sueño y la función nasal, y en el 57,8% se registran problemas estéticos graves en la nariz.

La investigación concluye que las PSN generan un impacto negativo en la calidad de vida de las personas con esta dolencia, y que las lesiones producidas por cocaína se asocian "a un daño anatómico más grave y una mayor carga psicosocial".