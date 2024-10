Illa agradece el "legado" de Aragonès tras reunirse con él en el Palau de la Generalitat

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha agradecido este martes el legado de su antecesor en el cargo, Pere Aragonès, tras recibirlo en el Palau de la Generalitat: "Gracias por tu legado y tu trabajo al servicio de Cataluña", ha expresado en un apunte en X. Desde que Illa fue elegido presidente también se ha reunido con Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas y Quim Torra en una ronda de contactos que ha mantenido con los expresidentes. Con el expresidente Carles Puigdemont, actual presidente de Junts, no se ha reunido argumentando que la prioridad era reunirse con aquellos "que no tienen actividad política en la actualidad", según ha expresado recientemente la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, que no descarta que el encuentro se produzca.